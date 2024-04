30 apr 2024 15:29

“TRUMP NON È CONSIDERATO UNA PERSONA SERIA A NEW YORK” - BARACK OBAMA SCENDE IN CAMPO A DARE UNA MANO A BIDEN E INTERVENENDO AL PODCAST “SMARTLESS”, INSIEME A “SLEEPY JOE” E A BILL CLINTON, ATTACCA IL TYCOON: "NESSUNO A NEW YORK FA AFFARI CON LUI O GLI PRESTA DENARO. SONO STATO SORPRESO DALL'ELEZIONE" DI TRUMP MA NON DAL SUO COMPORTAMENTO. MI ASPETTAVO CHE QUALCUNO NEL PARTITO REPUBBLICANO GLI DICESSE 'NON PUOI SPINGERTI FINO A QUESTO PUNTO, NON PUOI LODARE PUTIN E DIRE CHE LA SUA INTELLIGENCE È MIGLIORE DI QUELLA AMERICANA'"