1 - Difesa: Guerini incassa male la Sassata sul Circolo Ufficiali “hot”; caccia il direttore, ma con qualche bugia…

Mario Basso per www.sassate.it

Colpito e affondato (dal ministro) il colonnello Stefano Santoro, direttore del Circolo Ufficiali “hot” delle Forze Armate. Inevitabile, ma almeno opportuno vista la velocità della rimozione dall’incarico dell’alto ufficiale.

Con qualche bugia, però, nella nota fatta diffondere dall’ADNKronos. Perché sostenere che la cacciata è avvenuta prima della denuncia di Sassate, con tanto di video, è una pietosa balla per provare a smentire che “l’alta vigilanza” cui era tenuto Guerini con il suo staff non ci sia stata.

lorenzo guerini

Tutto è avvenuto sabato sera 26 febbraio. E ieri, domenica 27, negli uffici del gabinetto non ne sapevano niente. Infatti, la rimozione è di stamattina. Anche tentare di scaricare le responsabilità sullo Stato Maggiore della Difesa, fa ridere. Perché le attività del Circolo sono vagliate e approvate dal Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal ministro, che difatti firma personalmente il decreto di nomina del Direttore. Non prendiamoci in giro.

Così come è un’altra bugia che l’esibizione fosse un “pezzo unico”. Ecco, qui sotto, la seconda puntata… Ministro, non sarà il caso di cambiare anche qualcuno dei suoi più stretti collaboratori? Scegliendolo magari tra quelli che sono impegnati ad occuparsi di talmente tante cose da finire in “conflitto d’interesse”?

DIRETTORE DEL CIRCOLO UFFICIALI FORZE ARMATE

2 - SERATA DI BURLESQUE AL CIRCOLO DELLA DIFESA: RIMOSSO IL DIRETTORE

Estratto dell’articolo di Emiliano Bernardini per “il Messaggero”

(…) Holly' s Good, conosciuta anche come Daisy Ciotti, (…) in serata sul suo profilo instagram a corredo della locandina delle' vento di sabato 26 scrive: «Finalmente posso dirlo...per scaramanzia ho preferito aspettare.

Il 26 febbraio ho portato in scena il primo di una serie di eventi per il Circolo Ufficiali Forze Armate d'Italia. Per tutto l'anno avrò la possibilità di portare in scena musica dal vivo, burlesque, danza, lirica e molto altro».

GIUSEPPE CAVO DRAGONE

Contattata telefonicamente, ci dà la sua versione: «Ho scoperto poco fa cosa è accaduto. E sono molto sorpresa. Tra l'altro erano presenti anche le mogli. Ho ricevuto molti applausi e complimenti anche da loro. Non c'era affatto il clima di cui sento parlare. E nel contratto che abbiamo firmato c'era l'obbligo di non divulgare le immagini della serata».

Cosa prevedeva il contratto e quando è stato firmato? «Lo abbiamo firmato più di un mese fa dopo aver partecipato ad un bando. Sono previste quattro serate di cui solo una di burlesque. Trovo folle che nel 2022 veniamo additate come spogliarelliste. Tutti erano ben consapevoli di cosa venivano a vedere.

Lorenzo Guerini

Le dico di più: nessuno ci ha chiamato dal ministero o dal Circolo. Le altre serate restano ancora in calendario». Già anche se più di una voce riferisce il contrario. Uno spettacolo che non ha trovati i favori nemmeno di Albadoro Gala una delle performer più importanti e maestra di Holly' s Good: «Penso che non è la prima e né l'ultima volta che performer rovinino l'immagine di tutte le altre colleghe.

E' vero che in tempo di guerra, o di quasi guerra, le donnine tirano su il morale dei militari ma... Il burlesque deve essere adattato. Una professionista deve saper scegliere quale spettacolo fare in base al luogo e alle persone che ha di fronte. Quando è capitato a me ho fatto diversamente. Io avrei mostrato il lato più elegante dello show».

calendario attivita circolo ufficiali forze armate

2 - LO SPOGLIARELLO IN STILE BURLESQUE AL CIRCOLO UFFICIALI RIMOSSO IL DIRETTORE

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

Stasera sul palco saliranno i «The Fuzzy Dice». Musica anni 50-60, per festeggiare il Martedì grasso.

A meno che non ci siano stati cambi di programma, rispetto a quello previsto da settimane e pubblicato anche online sul sito del ministero della Difesa, nel settore dedicato al Cufa, ovvero il Circolo ufficiali delle forze armate. Un appuntamento nel quale - recita il tabellone sul web - «i soci potranno "vestire", per l'occasione gli abiti del periodo del "Boom economico Italiano"».

LOCANDINA DELLO SPETTACOLO DI BURLESQUE DI HOLLY'S GOOD AL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Niente di male, si dirà.

Se non fosse che su quello stesso palco, sabato scorso, è salita anche Daisy Ciotti, 33 anni, in arte Holly' s Good, pluripremiata ballerina di burlesque, «Best Debut» all'Hall of Fame di Las Vegas con il titolo «Most Classic 2019».

Insomma, un asso della specialità, ma la sua esibizione è costata l'incarico al direttore del circolo di via XX Settembre, che si trova proprio alle spalle del palazzo della Difesa, prima ancora che i video dello show della giovane originaria dei Castelli Romani, ma diventata una star internazionale dopo essere sbarcata negli Usa, facessero il giro del web.

daisy ciotti holly' s good 15

A registrarli alcuni spettatori più che altro stupiti e in imbarazzo, qualcuno però anche piuttosto contrariato, dal fatto che la ballerina terminasse il suo show in perizoma, con lo stemma delle forze armate italiane stampato sulle quinte, in un periodo di guerra ai confini dell'Europa, con le nostre truppe impegnate a controllare la frontiera dell'Ucraina in fiamme. E per di più a due passi dal Quirinale.

spogliarello al circolo ufficiali delle forze armate 2

Quando l'hanno scoperto al ministero di via XX Settembre hanno deciso di procedere in via d'urgenza, anche perché nel programma delle «attività culturali e ricreative denominate "Musica e Sapori"», questa sessione di burlesque davanti a una platea composta per lo più da ufficiali in pensione con le loro consorti, non era stata segnalata e nemmeno autorizzata.

Un incidente grave per un circolo che deve promuovere «lo sviluppo e il consolidamento dello spirito di corpo fra tutti gli ufficiali appartenenti alle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, con la promozione di attività culturali e ricreative a favore degli iscritti e dei loro familiari».

La reazione dell'ufficio del capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, è stata dura e non si è fatta attendere. Non sono passate nemmeno 48 ore e il provvedimento di rimozione è stato comunicato, ieri mattina appunto, all'ufficiale considerato responsabile del fatto.

LORENZO GUERINI

«Nell'esprimere profondo disappunto per quanto accaduto», è stato spiegato dai vertici del Smd, oltre a ordinare «il trasferimento del direttore ad altro incarico», su richiesta del Ministro della Difesa, è stata avviata «immediatamente un'inchiesta interna tesa a verificare fatti e responsabilità che, qualora ravvisate, avranno come conseguenza provvedimenti disciplinari commisurati con la gravità dei fatti accertati». Quindi non si esclude che già nelle prossime ore altri militari in servizio al Circolo possano essere trasferiti.

