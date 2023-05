26 mag 2023 14:02

“GLI UCRAINI NON VOGLIONO MEDIAZIONI PERCHE’ IL LORO BLOCCO E’ MOLTO FORTE, CON L’EUROPA E GLI STATI UNITI” - PAPA FRANCESCO HA LANCIATO UNA STOCCATA A ZELENSKY CHE RIFIUTA L’INZIATIVA DI PACE DEL VATICANO: “MI HA CHIESTO UN GROSSO FAVORE: DARMI DA FARE, PRENDERMI CURA DEI RAGAZZI CHE SONO STATI PORTATI IN RUSSIA. ERA MOLTO ADDOLORATO E HA CHIESTO COLLABORAZIONE PER CERCARE DI FAR TORNARE I RAGAZZI IN UCRAINA…”