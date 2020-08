“UNITI SI VINCE”, SALVINI SOTTO ATTACCO PER UN POST SU TWITTER IN CUI UTILIZZA LO SLOGAN E L'IMMAGINE DEL MARCHIO “RINGO” – LA SOLITA GROSSA, GRASSA INDIGNAZIONE DEL TWITTER CON MINACCE DI BOICOTTAGGIO PER IL PRODOTTO - APPROVATE QUESTA OPERAZIONE? O INTENTERETE CAUSA", CHIEDE UN UTENTE RIVOLGENDOSI DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA PRODUTTRICE DEI BISCOTTI BICOLORE, CHE PRECISA DI NON AVER MAI AUTORIZZATO L'UTILIZZO DEL MARCHIO

Il Gruppo #Barilla conferma che non ha autorizzato e non autorizza l’utilizzo dei propri marchi – compreso il brand #Ringo – da parte di nessun movimento o gruppo politico. — Barilla Group (@barillagroup) August 31, 2020

Francesca Galici per ilgiornale.it

Ennesima polemica social contro Matteo Salvini e la Lega. Tutto nasce da un post su Twitter pubblicato dal profilo ufficiale del partito, in cui viene associata la foto di Salvini che dà il cinque a un ragazzo di colore con la famosa pubblicità dei biscotti bicolore.

"Uniti si vince", recita lo slogan utilizzato dalla Lega, ripreso poi anche da Matteo Salvini per pubblicare un un tweet sul suo profilo personale con un collage di due foto scattate con un ragazzo straniero durante la sua visita a Bari.

"Dalla Puglia con amore! Chi rispetta le regole è il benvenuto, chi viene a spacciare o a far casino torna a casa col primo barcone. Uniti si vince!", scrive Matteo Salvini su Twitter. L'associazione al noto marchio di biscotti bicolore di una delle più note aziende italiane ha destato scalpore e adesso ci sono tantissimi utenti social che chiedono al titolare del marchio di dissociarsi dalla Lega di Matteo Salvini.

Quotidianamente sui social si monta una polemica, il tam tam mediatico che corre sui profili politicamente schierati è sempre più forte, soprattutto quando si decide di puntare contro il leader di uno dei partiti dell'opposizione. Al momento Matteo Salvini ha preferito non replicare alle accuse, così come il suo partito, e sta proseguendo nel suo tour italiano che quest'oggi toccherà l'area milanese dopo aver trascorso qualche ora in Puglia.

Il tweet di Matteo Salvini contro i suoi nemici

"#Salvini nella sua campagna elettorale ha usato una vostra foto col marchio "Ringo" in evidenza accostandola a una sua immagine. Ne siete consapevoli? Approvate questa operazione? O intenterete causa", chiede un utente rivolgendosi direttamente all'azienda produttrice dei biscotti bicolore, come se il suo tweet fosse una lettera di reclamo ufficiale. Sono tanti i messaggi di questo tenore, molti dei quali scritti quasi in modalità copia e incolla.

Come nel più scontato dei copioni social, per intendersi lo stesso che viene utilizzato quando il concorrente dei reality dice o fa qualcosa di soggettivamente contrario alla morale comune, arrivano anche le minacce di boicottaggio.

"Scorrendo il profilo della Lega ho trovato, in mezzo alla solita sequenza di messaggi che fomentano odio e risentimento verso gli immigrati, una immagine dei biscotti Ringo. Nell'attesa di una presa di distanza, mi asterrò dal consumare i vostri prodotti", scrive un profilo, che come spesso accade è anonimo. Le parole utilizzate dai commentatori social che in queste ore puntano il dito contro Salvini, d'altronde, sono sempre le stesse, come in un loop che si ripete all'infinito.

