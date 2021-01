I “VELENI” DI FERRONI – GUIDO ALPA SUPERSTAR DEI WEBINAR - NELLE GIORNATE DELLA CRISI DI GOVERNO STEFANO FASSINA HA STUDIATO CON ESTREMA ATTENZIONE “LA METAMORFOSI” DI LUCIANO CANFORA, CAMMINANDO E LEGGENDO. OPERAZIONE RISCHIOSISSIMA. L’AUTISTA DI UN AUTOBUS HA DOVUTO INCHIODARE PER NON INVESTIRLO…

stefano fassina foto di bacco

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Fassina in strada studia Luciano Canfora

Non disturbate Stefano Fassina quando legge. Nelle giornate della crisi di governo l’esponente di LeU ha studiato con estrema attenzione “La metamorfosi”, il testo che Luciano Canfora ha voluto dedicare ai cento anni della nascita del Pci.

Fassina se ne è andato in giro per il centro con il libro dall’inconfondibile copertina rossa, qualche giorno fa, camminando e leggendo. Operazione rischiosissima. A piazza San Silvestro qualche passante lo ha scansato all’ultimo secondo, per evitare di finire travolto dal parlamentare che, a testa bassa, era presissimo dal contenuto del volume. E l’autista di un autobus ha dovuto inchiodare i freni, per non investire il superconcentrato Fassina.

LUCIANO CANFORA - LA METAMORFOSI

***

A Mattarella piace il suo ritratto digitale

Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’opera che lo ha visto raffigurato è piaciuta, tanto da spedire una lettera autografa di ringraziamento. “Icon President” il lavoro creato dalla graphic designer Margherita Fruscoloni Morello, nato proprio da un messaggio di speranza, quello consegnato da Mattarella ai piccoli di Vo’ Euganeo in occasione della visita presidenziale compiuta il 14 settembre per la riapertura delle scuole nel paese veneto che è stato il simbolo della lotta al Coronavirus, ha colpito il capo dello stato. Allo studio di comunicazione The Skill è arrivata la lettera del presidente che ringrazia, molto, “per il bel ritratto digitale: è un bel ricordo della cerimonia di Vo’”. Applausi.

GUIDO ALPA

**

Guido Alpa superstar ai convegni

Saranno pure dei webinar, ma Guido Alpa partecipa con passione anche ai convegni online. Il docente universitario caro al premier Giuseppe Conte, con il titolo minimalista di “emerito di diritto civile” sarà protagonista dell’incontro “I tre arbitri del mercato finanziario: esperienze e prospettive”, in programma nel pomeriggio del prossimo 26 gennaio. Tema da palati fini, che interessa investitori e regolatori. Su Google Meet, per iniziativa dell’Università Sapienza di Roma e di Anspc, Alpa concluderà un webinar.

mattarella ringrazia per l opera icon president

***

Insinna con i pacchi. Di Emergency

Conduttore televisivo di chiara fama, Flavio Insinna è tornato ad aprire i pacchi. Questa volta, però, non sono quelli di un quiz del piccolo schermo, ma i pacchi alimentari distribuiti da Emergency: il conduttore della trasmissione Rai L’Eredità si è unito ai volontari di Catanzaro per distribuire beni di prima necessità a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia.

GUIDO ALPA E GIUSEPPE CONTE DIVIDEVANO LO STUDIO

Cosa dice Insinna? “Cerco di esserci quando c’è da dare una mano. Essendo una persona fortunatissima per me è un obbligo morale, non potrei fare altrimenti”. Il programma di sostegno iniziato lo scorso maggio e attivo nelle città di Catanzaro, Milano, Roma, Napoli e Piacenza, che prevede la consegna di un pacco alimentare settimanale a seconda nel numero dei componenti del nucleo familiare, al quale si aggiunge mensilmente un pacco di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale. A proposito di Emergency, il numero uno dell’organizzazione Gino Strada a “La Stampa” ha detto che tornerà in Calabria “entro fine mese”, per occuparsi della sanità regionale.

antonino monteleone guido alpa le iene

***

Tra le lauree di Morricone e Camilleri

Ennio Morricone, Andrea Camilleri, Alberto di Monaco e Piero Angela sono solamente alcuni dei tanti personaggi famosi celebrati dall’università di Cagliari, che ha festeggiato i suoi quattro secoli di vita.

Ora sul web c’è la storia della consegna ai vip di ogni titolo ad honorem. Grazie a Internet, una galleria multimediale permette di consultare otto percorsi virtuali corrispondenti ad altrettanti momenti della storia dell'ateneo dalla sua fondazione oggi. Con le schede digitali relative ai rettori, ai docenti illustri.

ICON PRESIDENT, IL RITRATTO DI MATTARELLA BY MARGHERITA FRUSCOLONI MORELLO

E ci sono degli approfondimenti anche sulle svolte storiche e sociali: le prime docenti donne della facoltà. La pioniera ad avere avuto un incarico di docenza nella Regia Università degli Studi di Cagliari fu Pia Maria Nalli, nominata straordinaria di Calcolo infinitesimale nella Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali nell'anno accademico 1921-1922. Poi le prime laureate dell'ateneo. L'esordio fu con Paola Satta che il 29 giugno 1902 discusse la tesi sul valore disinfettante dei vapori d'alcool, conseguendo la laurea in medicina e chirurgia.

***

Quando Bergamo parlava di cultura a Roma

“Roma è ancora indietro rispetto alle grandi capitali mondiali e molte città europee di media grandezza in alcuni ambiti cruciali per lo sviluppo sostenibile di una comunità nell’economia della conoscenza”: sembra scritto oggi, invece è un testo di Luca Bergamo pubblicato il 7 febbraio 2006 nella cronaca romana del quotidiano l’Unità.

luca bergamo

L’attuale vicesindaco lodava senza sosta l’operato di Walter Veltroni in qualità di primo cittadino, specie quando l’obiettivo era “promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e civile a Roma”. E per dare un segnale Bergamo lanciò sul web sassonellacqua.org, di cui oggi restano poche tracce, “per arricchire la progettazione del nostro futuro”.

Affermando che “l’arte contemporanea e l’architettura sono componenti irrinunciabili della qualità urbana, della qualità ambientale, dell’estetica”. Sono passati quindici anni da quando Bergamo scrisse quel programma, che sembra impossibile realizzare anche governando il Campidoglio...