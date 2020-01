“DIBBA, MENTRE TU STAI IN FERIE C’È UN MOVIMENTO ALLA DERIVA” – UN MILITANTE LO ACCUSA, DI BATTISTA REPLICA: "SONO IN IRAN PER STUDIARE, APPENA FINITE LE RICERCHE’ TORNERO’" – UN ALTRO ATTIVISTA LO ATTACCA: “RINGRAZIA I 5 STELLE, IL PIÙ GRANDE UFFICIO DI COLLOCAMENTO DEL MONDO” – DIBBA: "MA NON TI VERGOGNI A SCRIVERE QUESTE SCEMENZE?"