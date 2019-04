UN MATTARELLA IN TESTA - IL CAPO DELLO STATO HA CHIESTO A CONTE LUMI SUL DECRETO SBLOCCA CANTIERI E CRESCITA - ANCORA AL QUIRINALE NON È ARRIVATO NESSUN TESTO, LO STAND BY DURA DA QUASI UN MESE IN BARBA ALL’URGENZA PREVISTA DALLA NATURA DEI DECRETI E MATTARELLA HA MESSO IL PREMIER DAVANTI A UN AUT-AUT: SE NON ARRIVANO ENTRO DOMANI, DOVRANNO ESSERE RIDISCUSSI DAL CDM E RIPARTIRE DA ZERO (COSA CHE NON DISPIACE ALL’AVVOCATO DEL POPOLO)