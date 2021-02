25 feb 2021 11:03

“ZINGARETTI È FUORI DAL MONDO, DICA UNA COSA DI SINISTRA, SI SVEGLI” - MARIO CAPANNA, STORICO LEADER DI “DEMOCRAZIA PROLETARIA”, ASFALTA IL SEGRETARIO DEM DOPO IL TWEET PER BARBARA D'URSO - "È DA UNA VITA CHE IL PD NON HA NULLA DI SINISTRA. IL PARTITO È UN CUMULO DI CORRENTI, LA POLITICA NON C’È PIÙ. E QUINDI È NORMALE CHE ZINGARETTI SPARI QUESTE STUPIDAGGINI. IL MILIARDARIO BILL GATES DA FAZIO HA DETTO CHE I RICCHI PAGANO POCHE TASSE; L’AVETE MAI SENTITA UNA PROPOSTA DEL GENERE DAL PD?”