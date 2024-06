IL LEADER DEL MONDO LIBERO? È RINCOGLIONITO - DURANTE IL G7, ENNESIMO EPISODIO IN CUI L'81ENNE JOE BIDEN FA LA FIGURA DEL RIMBAMBITO: IL PRESIDENTE AMERICANO APPARE SPAESATO DURANTE L'ESIBIZIONE PARACADUTISTICA DELLA BRIGATA FOLGORE DELL’ESERCITO - GIORGIA MELONI, IN VERSIONE INFERMIERA DI UNA CASA DI RIPOSO, L'HA DOVUTO RECUPERARE - "SLEEPY JOE" HA DISERTATO LA CENA CON MATTARELLA PERCHÉ "AFFATICATO": NEGLI STATI UNITI A NOVEMBRE SI VOTA, E GLI AMERICANI SI CHIEDONO SE IL VECCHIO BIDEN SIA IN GRADO DI GUIDARE IL PAESE PER ALTRI QUATTRO ANNI... - VIDEO

G7, I LEADER SEGUONO L’ESIBIZIONE DELL’ESERCITO MA BIDEN SI “DISTRAE” E VA NELLA DIREZIONE OPPOSTA: MELONI LO RECUPERA COSÌ

Da www.ilfattoquotidiano.it

Curiosa scena al G7 italiano in corso a Borgo Egnazia, in Puglia. Al termine dei lavori della prima giornata del vertice, si è tenuta l’esibizione paracadutistica della Brigata Folgore dell’esercito.

A un certo punto, come si vede nel video, mentre tutti i leader stavano seguendo l’evolversi dell’esibizione, Joe Biden “si è distratto”, ha preso la direzione opposta ed è rimasto qualche secondo a osservare qualcosa di fronte a sé. Giorgia Meloni, accortasi di quanto stava accadendo, ha attirato la sua attenzione e lo ha riportato vicino al gruppo.

BIDEN, NIENTE CENA CON MATTARELLA PERCHÉ «AFFATICATO»: COME STA? GLI ALTRI IMPEGNI SALTATI E QUEL VIDEO IN CUI SEMBRA «FREEZATO»

Estratto dell’articolo di Mario Landi per www.ilmessaggero.it

C'è preoccupazione negli Stati Uniti per le condizioni di salute di Joe Biden, che salterà la cena offerta da Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo presenti al G7. Secondo quanto rivelato dal suo entourage, il presidente americano sarebbe «affaticato» per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. Biden è infatti alla seconda trasferta europea in poco meno di una settimana.

«Saranno due giorni pieni zeppi di impegni, non ne farei un caso se il presidente salta una cena», ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. «Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete», aveva detto quest'ultima nel corso di un briefing. «Il presidente - aveva aggiunto - sarà molto impegnato per i due giorni, due giorni e mezzo in Italia».

Biden, che con i suoi 81 anni è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e si sta candidando ad un secondo mandato, è arrivato la notte scorsa a Brindisi dopo che era rientrato negli Usa domenica dalla visita in Francia per l'80esimo anniversario del D-Day. Inoltre, la sera prima della partenza per l'Italia, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare Hunter Biden, subito dopo che il figlio era stato giudicato colpevole di aver acquistato un'arma nascondendo la sua tossicodipendenza.

Ma al di là delle smentite, come evidenza la Cnn, resta il fatto che è questa è già la quarta volta che Biden salta o lascia in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali. Nel 2022, il presidente Usa non ha partecipato alla cena a Bali. Nel 2023 ha poi lasciato in anticipo la cena di Hiroshima per tornare in albergo e parlare con i funzionari della Casa Bianca che stavano negoziando con il Congresso l'accordo sul tetto del debito. Anche al vertice della Nato in Lituania ha saltato la cena con i leader. […]

