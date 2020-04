DAGOREPORT

DI BATTISTA DI MAIO

Il Movimento fondato da Grillo e Casaleggio si sta polverizzando. Di Battista e i suoi descamisados invocano la scissione contro il “governismo senza limitismo” di Luigino Di Maio, pro-Mes e pro-lottizzazione a sei zampe.

gianni letta e berlusconi

L’ottuagenario Silvio Berlusconi, eterodiretto e resuscitato da Gianni Letta, è pronto a votare il Mes e ad imbarcarsi nella maggioranza qualora il governo Conte traballi in Parlamento per l’eventuale scissione grillina.

guido crosetto giorgia meloni

Nel centrodestra orfano del Banana si agitano all’opposizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due non si “stimano” per niente e il solito Gianni Letta si sta adoperando attraverso Guido Crosetto,“mente” di Giorgia, per portare Fratelli d’Italia verso una posizione meno sovranistica.

borghi salvini bagnai

Intorno a Salvini si sta facendo terra bruciata. I consensi sono sprofondati dal 36% a 26. La sua regione principe, la Lombardia, con Attilio Fontana in tilt, è finita travolta dal Coronavirus. E la recente ed ennesima lite con Giancarlo Giorgetti, il gianniletta della Lega, è la spia che il Carroccio si sta spaccando tra l'estremismo anti europeo del trio Salvini-Bagnai-Borghi (più Siri) e l’ala moderata che fa riferimento a Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti.

Un’ala che ha nella pancia i piccoli imprenditori dell’Italia del Nord che, investiti dalla crisi economica, non si fidano né di Conte né tantomeno del Capitone. Per Zaia e Giorgetti un accordo con l'Europa è inevitabile. Altrimenti lo spread, già a livelli preoccupanti, esploderebbe.

giorgetti fontana zaia

A differenza dei 5Stelle, tale spaccatura stenta però a prendere corpo. La Lega, quanto partito alla Bossi, non esiste più: con Salvini si è trasformata in un movimento “fluido”, dove contano quanti follower e like riesci a conquistare sui social. E la politica del Truce si è ridotta a seguire i topic trend scodellati dalla sua “Bestia”.

Però succede la nemesi: più le spara grosse, più rinsalda la leadership di Conte. L’unica credibilità politica che ha lo Schiavo di Casalino in Europa gliela dà proprio la svalvolata politica Italexit di Salvini-Bagnai-Borghi.

matteo salvini con presepe al congresso della lega

Per Merkel e Macron, l’Italia di Conte fa ridere però sempre meglio che avere a che fare con il terzo paese manifatturiero d’Europa in mano al Capitone. Per la Lega arriverà il momento della verità? Riusciranno nei prossimi giorni Zaia e Giorgetti a uscire dal vicolo cieco in cui li ha portati il sovranismo di Salvini? Lo sapremo nelle prossime due settimane…