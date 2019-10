IL LEGHISTA RAFFAELE VOLPI ELETTO PRESIDENTE DEL COPASIR, E RISERVERÀ A CONTE LO STESSO TRATTAMENTO CHE IL PREMIER DEDICÒ A SALVINI, QUANDO FU UMILIATO IN SENATO DAL MONOLOGO DI ''GIUSEPPI'' - L'EX SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA HA RICEVUTO SEI VOTI A FAVORE. TRE SCHEDE BIANCHE E UNA PER ELIO VITO DI FORZA ITALIA

Da www.ilfattoquotidiano.it

L’ex sottosegretario alla Difesa e leghista Raffale Volpi è stato eletto presidente del Copasir, il Comitato parlamentare sui servizi segreti. Sei i voti a favore, tre le schede bianche e un voto per Elio Vito (Fi). I componenti del Copasir sono dieci e nella seduta di oggi l’organismo parlamentare era al completo. Il voto è segreto.

Solo ieri il centrodestra aveva trovato l’intesa sull’ex sottosegretario alla Difesa del governo gialloverde, ma poco prima del voto erano stati sollevati forti dubbi: nella maggioranza in tanti si sono detti perplessi di fronte all’ipotesi di affidare l’incarico a un membro del Carroccio, proprio mentre il partito è coinvolto nell’inchiesta sui presunti fondi russi.

Malumori erano stati registrati anche tra i partiti che avevano già dato il via libera a Volpi: non solo dentro Fdi che aveva il candidato “naturale” nel vice presidente Adolfo Urso, ma anche dentro Forza Italia. E proprio fra gli azzurri non si era nascosta la possibilità che oggi potessero esserci delle sorprese durante il voto.

