I LEPENISTI ROVINANO A VANNACCI LA SUA “PONTIDA” - MENTRE A VITERBO IL GENERALE RIUNISCE I SUOI FEDELISSIMI, JEAN-PAUL GARRAUD, CAPO DELEGAZIONE DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL AL PARLAMENTO UE, SCARICA L'EUROPARLAMENTARE LEGHISTA: "NON È PIÙ VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO DEI PATRIOTI" - IL BRACCIO DESTRO DI VANNACCI, FABIO FILOMENI, TIRA IN BALLO SALVINI: "SPERO CHE LA RISPOSTA DELLA LEGA SIA ADEGUATA A UNA SCELTA DI QUESTA GRAVITÀ"

Estratto dell’articolo di Francesco Moscatelli per “La Stampa”

«Roberto Vannacci non è più vice presidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa perché le sue funzioni per il momento sono sospese». A rovinare la prima festa nazionale di Noi con Vannacci (una delle due associazioni che supportano il generale, l'altra è Il Mondo al contrario), in programma per oggi e domani al centro sportivo Bullicame di Viterbo, ci ha pensato Jean-Paul Garraud, capo delegazione del Rassemblement national al Parlamento Ue e azionista di maggioranza dei Patrioti.

Una doccia fredda arrivata a margine della conferenza stampa organizzata ieri a Strasburgo dagli alleati europei della Lega in difesa di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Conferenza stampa alla quale il generale, eletto come indipendente nelle liste del Carroccio, si è presentato da solo e in ritardo. Quella dei francesi è una scelta definitiva e condivisa dal resto del gruppo?

Di sicuro Vannacci, dal quale i Patrioti avevano già preso le distanze a luglio per le sue posizioni considerate omofobe, non ha preso bene l'ennesimo siluramento a mezzo stampa. «Devo vedere sul sito del gruppo - ha risposto scocciato ai cronisti che gli chiedevano conferme -. Contano i documenti, io non ho ricevuto nulla di ufficiale a riguardo. Sino a due giorni fa sul sito ero riportato come vice presidente, ora non lo so. È un problema solo per voi questo, io non devo rispondere ai problemi della stampa».

In attesa di una soluzione definitiva della questione il primo a difendere Vannacci è stato il suo braccio destro Fabio Filomeni, che del laboratorio politico-culturale Il Mondo al contrario è il presidente. [...] «Mi voglio augurare che, se la decisione venisse confermata, la risposta degli amici della Lega sia a tono o quantomeno adeguata a una scelta di questa gravità». Parole che fanno inevitabilmente scattare un retropensiero: quanto dispiace davvero ai vertici della Lega, e alla delegazione europea del partito, che fra Strasburgo e Bruxelles il generale venga ridimensionato?

Quanto preoccupano, in via Bellerio, i progetti di trasformare Il Mondo al contrario in un'associazione politica (il battesimo è previsto per il 23 novembre a Grosseto)? Quanti sono i soldati semplici pronti a salire sul carro del generale?

[...] Oggi sono in programma l'inaugurazione con i fondatori di Noi con Vannacci (oltre a Fusco ci saranno l'ex vicesindaco di Viterbo Claudio Ubertini, già esponente di Lega e Forza Italia, l'imprenditore Augusto Bracaloni di Montefiascone e l'ingegnere Lorenzo Ranucci), un convegno sul «bene comune» con il presidente di Solidaritalia Mauro Scanu e uno sugli enti locali con l'avvocato Francesco Petrocchi.

Quindi cena e musica «con un cantante di qui, perché non abbiamo soldi per un'orchestra» taglia corto Fusco. Domani, invece, il momento clou sarà l'intervento di Vannacci. «Speriamo sia un bell'evento e un modo per stare insieme e confrontarci con tanti amici - incrocia le dita Filomeni, che avrà il compito di scaldare la platea prima del generale -. E speriamo anche nel meteo perché le previsioni non sono favorevoli». [...]

