LETTA RIPARTE DALL’AGENDA FERRAGNI – ENRICHETTO SPERAVA IN UNA SPONDA DAL DISCORSO DI DRAGHI AL MEETING DI RIMINI E SI È DOVUTO ACCONTENTARE DELLA STORY ANTI-MELONI DELLA MOGLIE DI FEDEZ, A CUI SUBITO SI SONO ACCODATE LE DONNE DEL PD– IL PARTITO DEMOCRATICO È UN PERENNE PENDOLO CHE SI AVVICINA E SI ALLONTANA DA “MARIOPIO”, IN BASE ALLA CONVENIENZA DEL MOMENTO. LO SANNO ANCHE A PALAZZO CHIGI, DOVE ORMAI DA TEMPO SENTONO MOLTO DI PIÙ GIORGIA MELONI CHE IL SEGRETARIO PIDDINO…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

mario draghi al meeting di rimini 4

Cercava l’assist di Mario Draghi, ha trovato quello di Chiara Ferragni. Enrico Letta è stato fra i primi a commentare le parole di “grande orgoglio italiano” del premier al Meeting di Cl a Rimini.

Con tanto di pensiero a “Salvini, Berlusconi e Conte si sono aggiunti il 20 luglio a Meloni per farlo cadere”.

[…] Il Nazareno in questo mese ha prima accarezzato l’Agenda Draghi, come metodo e come contenuti, poi al momento delle liste ha anche pensato di chiedere la disponibilità ad Antonio Funiciello, capo di gabinetto di Palazzo Chigi, e a Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza. In compenso sempre ieri è spuntata Chiara Ferragni, “una progressista”, come la chiamano nel Pd.

STORIA INSTAGRAM CHIARA FERRAGNI CONTRO FRATELLI D ITALIA

Non è la prima volta che la politica Netflix scende in campo contro gli avversari dei dem. Questa volta la regina di Instagram è andata dritta addosso a Giorgia Meloni (“FdI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa.

[…] Subito le donne del Nazareno […] si sono precipitate a dirle brava Ferry. Sul ddl Zan era stato Fedez ad armare i follower, da sempre più avvezzo alla pugna.

[…] Però Ferragni contro Meloni per il Pd è “un aiuto, una scelta coraggiosa” che non si butta. Soprattutto nel giorno in cui Draghi insomma si è sottratto dallo scontro elettorale, senza dare sponde né al Terzo polo né appunto al centrosinistra.

[…] Il Pd rimane un partito complicato. E lo sanno pure a Palazzo Chigi dove dal cerchio ristretto dell’ex banchiere esce fuori una battuta rivelatrice: “Ormai da tempo sentiamo molto più Meloni che Letta”.

CHIARA FERRAGNI ENRICO LETTA MEME

D’altronde, come si sa, la leader di FdI si è creata ormai un canale privilegiato con il mondo del premier, magari anche solo per confrontarsi su fatti, dossier e persone. D’altronde ormai gira così.

E Forse anche al Pd ne sono consapevoli: non arriveranno aiuti particolari in quest’ultimo mese dal capo del governo.

Non rimane dunque che Ferragni, diventata nuovo punto di riferimento fortissimo dei progressisti. Almeno per 24 ore. Il tempo di una storia su Instagram.

liliana segre chiara ferragni

ANTONIO FUNICIELLO funiciello antonio funiciello comizio di giorgia meloni dopo il voto al senato su draghi 3

fedez chiara ferragni 2 fedez chiara ferragni 5 fedez chiara ferragni 4