LETTERA A UN ESERCITO MAI… NATO – IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA ATLANTICA, JENS STOLTENBERG, STRONCA LA DIFESA COMUNE EUROPEA: “L’UE NON PUÒ DIFENDERSI DA SOLA, È UN FATTO DI RISORSE E GEOGRAFICO. L'UE NON È L'EUROPA DEVE OCCUPARSI DI COMMERCIO, AMBIENTE, ECONOMIA” – GLI AMERICANI, PRIMI AZIONISTI DELLA NATO, NON VOGLIONO CHE IL VECCHIO CONTINENTE SI EMANCIPI: ALTRIMENTI POTREBBE NON ESSERE PIÙ SOGGETTO ALLA LORO INFLUENZA (E MAGARI CADERE NELLE GRINFIE DI CINESI E RUSSI)

STOLTENBERG, 'UE NON PUÒ DIFENDERSI DA SOLA, C'È LA NATO'

jens stoltenberg giorgia meloni

(ANSA) - "Accolgo con favore gli sforzi dell'Ue nella difesa ma devono essere complementari alla Nato, non una duplicazione", questa azione "non deve indebolire la concezione della Nato. Ogni tentativo di indebolire il legame transatlantico indebolisce non solo la Nato ma anche l'Europa. La responsabilità della Nato sull'Europa non può essere messa in dubbio".

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando all'Atlantic Council ad Helsinki. "L'Ue non può difendersi da sola, l'Ue deve occuparsi di commercio, ambiente, economia", ha aggiunto.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg al vertice nato di vilnius 2

"L'Ue e la Nato collaborano molto bene e sono soddisfatto della decisione dei Paesi europei di aumentare le loro risorse nella difesa, cosa che chiediamo da tempo. Allo stesso tempo noi dobbiamo capire che l'Ue non può difendersi da sola, è un fatto di risorse, l'80% dei fondi all'Alleanza è extra-Ue.

Ed è un fatto geografico. L'Ue non è l'Europa. Se guardiamo al ruolo di Norvegia e Islanda importanti per il collegamento transatlantico. E nel Sud abbiamo la Turchia, che è importantissima anche nella lotta al terrorismo. Se guardiamo la mappa la difesa dell'Europa va oltre i Paesi dell'Ue", ha spiegato Stoltenberg

STOLTENBERG, 'NATO PRONTA A DIFENDERSI MA PREVENIAMO ESCALATION'

emmanuel macron olaf scholz

(ANSA) - "La Nato è capace di difendere tutti gli Alleati. E' un inganno dire che abbiamo bisogno di 3-4 anni per poter organizzare una difesa, siamo l'Alleanza militare più forte al mondo. Ma noi lavoriamo e abbiamo sempre lavorato per evitare una escalation". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg parlando all'Atlantic Council in Finlandia. "Ma noi non vediamo alcun attacco imminente a strutture della Nato", ha aggiunto Stoltenberg ribadendo: "l'Alleanza è forte, lo è da decenni e lo sarà".

