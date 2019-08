27 ago 2019 10:07

E LI CHIAMANO DEMOCRATICI! "UN CAPPIO PER SALVINI", BUFERA PER LA FRASE CHOC DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEM DI FORMIGINE - LA REAZIONE DEL LEADER LEGHISTA: "INSULTI E MINACCE NON MI FANNO PAURA" - LUCIA BORGONZONI, CANDIDATA LEGHISTA ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI IN EMILIA RONAGNA: "ISTIGANO AD IMPICCARE SALVINI E POI DOVREMMO ESSERE NOI I FASCISTI E I CATTIVI?" - LE SCUSE DEL CONSIGLIERE PD: "HO SBAGLIATO"