19 dic 2022 15:04

I LIBERAL AMERICANI HANNO UNA CONCEZIONE CURIOSA DELLA DEMOCRAZIA: È TALE SOLO QUANDO VINCONO QUELLI CHE PIACCIONO A LORO – IL PREMIER ISRAELIANO, BENJAMIN NETANYAHU, RISPONDE PER LE RIME AL “NEW YORK TIMES”, CHE LO HA ACCUSATO DI METTERE IN PERICOLO “L’IDEALE DELLA DEMOCRAZIA”: “DOPO AVER SEPOLTO PER ANNI LA SHOAH NELLE SUE PAGINE INTERNE E DEMONIZZATO ISRAELE, CHIEDE DI MINARE IL NUOVO GOVERNO ELETTO. MENTRE CONTINUA A DELIGITTIMARE L'UNICA VERA DEMOCRAZIA IN MEDIO ORIENTE E IL MIGLIOR ALLEATO DEGLI USA NELLA REGIONE, IO..."