MA I GRILLINI NON LO CHIAMAVANO LO PSICONANO? “BERLUSCONI MI DISSE: SEI DAVVERO BRAVO" – DI MAIO ERA ENTRATO IN PARLAMENTO PER APRIRLO COME UNA SCATOLA DI TONNO E ORA NEL SUO LIBERCOLO SI APPUNTA SUL PETTO COME UNA MEDAGLIA I COMPLIMENTI DEL CAV, PASSATO DA ESSERE IL BELZEBU’ DEI GRILLINI A UN SOLIDO ALLEATO IN QUESTO GOVERNO...