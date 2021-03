DAGONOTA

enrico letta by carli

In numerosi articoli si parla del “professor Enrico Letta” che ha lasciato l’insegnamento universitario alla Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi nel quale, dal settembre 2015, era direttore (rettore).

Letta è diventato professore, e poi rettore, per chiamata, senza trafila concorsuale e cursus honorum come si fa oggi in Italia per accedere al ruolo di docente. A parte l’ex premier Giuseppe Conte - diventato da zero a docente in quattro anni e chissà perché -, in genere ne possono servire, se tutto va bene (se non si è figli di…), una quindicina-ventina passando da laureando a cultore della materia, dottorando, post-dottorando, docente a contratto, borsista, ricercatore di tipo B e/o A… infine superando il concorso per l’Abilitazione scientifica nazionale (secondo criteri assurdi stabiliti dall’Agenzia di valutazione italiana, che peggio di quella che sovrintende ai vaccini).

GIUSEPPE CONTE PROFESSORE

A questo punto, se uno risulta abilitato, deve poi superare un concorso in sede locale (pilotato ad hoc dai baroni in stile esame Suarez, che scelgono prima il vincitore) diventando, finalmente, docente associato da confermare dopo un triennio. Quindi scelgono ancora i baroni.

Ecco, se pensiamo che sia giusto che Enrico Letta, lasciato il Parlamento, abbia fatto il docente per meriti professionali e di studio, e noi lo crediamo, chiediamo a Letta che si mobiliti per fare in modo che anche in Italia si possa fare così.

enrico letta e la moglie gianna fregonara

Visto che se lui cinque anni fa o ancora oggi partecipasse all’Abilitazione scientifica nazionale, poniamo in un raggruppamento disciplinare dell’area di Scienze Politiche, non avrebbe NESSUNA possibilità di superare il concorso in quanto non ha una monografia scientifica scritta negli ultimi cinque anni, non ha pubblicazioni su riviste di classe A italiane, non è stato direttore di un Prin ecc ecc ecc… e i soli titoli presentabili sono quelli che lui ha ottenuto dopo che è stato chiamato a insegnare e non prima!

ENRICO LETTA ALLA SEZIONE PD DI TESTACCIO

Quindi per lui, e per la moglie che di questi temi si occupa sul “Corriere della Sera”, un primo serio impegno ci sarebbe: farla finita in Italia con i cursus honorum costruiti fittiziamente dai baroni (finte pubblicazioni, finte peer-review, borse di studio farlocche e assegnate a chi si vuole, pseudo ricerche, pseudo parametri scientifici, nessuna importanza al lavoro, nessuna importanza allo studio individuale) per far superare ai protetti l’Abilitazione nazionale e poi costruire per loro un concorso ad hoc locale.

enrico letta

Di contro, agevolare anche da noi la chiamata a insegnare per chi merita ed eccelle nello studio e nelle professioni. Non ci vogliono nuove leggi o nuovi soldi. Basta che per ogni nuovo docente che entra in una università attraverso l’Abilitazione scientifica e successivo concorso-farsa in sede locale quello stesso ateneo sia obbligato a inserire un altro docente per chiamata, sganciato dalle logiche dei concorsini, purché abbia qualità scientifiche e professionali dimostrabili, s’intende!

enrico letta e gianna fregonara ENRICO LETTA ZORO enrico letta torna a roma 1 ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY ROLLI - IL SECOLO XIX ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY STAINO nicola zingaretti enrico letta enrico letta torna a roma ENRICO LETTA ROBERTO GUALTIERI ENRICO LETTA LETTA IT BE - BUCCHI MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME ENRICO LETTA SEGRETARIO DEL PD BY MAURO BIANI Enrico Letta enrico letta