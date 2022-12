15 dic 2022 09:28

I LOCKDOWN FANNO MALE - ALTRA MAZZATA PER L'ATTIVITÀ ECONOMICA IN CINA, PRIMA CHE LA POLITICA DELLA 'TOLLERANZA ZERO' AL COVID VENISSE ALLENTATA ALL'IMPROVVISO DOPO QUASI TRE ANNI FACENDO SCHIZZARE IL NUMERO DI CONTAGI: LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A NOVEMBRE È AUMENTATA DEL 2,2% ANNUO (MENTRE LE ATTESE INDICAVANO UN +3,6%) E LE VENDITE AL DETTAGLIO SONO CALATE DEL 5,9% (A FRONTE DI STIME A -3,7%)