IN LOMBARDIA LA GESTIONE MORATTI-BERTOLASO SUI VACCINI STA RIUSCENDO NELL'IMPRESA DI RIABILITARE GALLERA - L'EX ASSESSORE GAFFEUR AL WELFARE, SILURATO DOPO I DISASTRI DELLE PRIME DUE ONDATE, ALZA LA CRESTA: "NON ERO IO IL PROBLEMA, MA LA SOCIETÀ "ARIA" CHE È CONTROLLATA DALLA LEGA. CHIEDETE AL TITOLARE DEL BILANCIO, CAPARINI. SU DI NOI C'È STATA UNA NARRAZIONE CHE LA STORIA STA SMENTENDO" (A GALLE', MA CHE STAI A DI'?)

Paolo Colonnello per "La Stampa"

Se n'era andato a Natale per aver detto, proprio al nostro giornale, che le vaccinazioni sarebbero iniziate con due giorni di ritardo. Matteo Salvini aveva voluto la sua testa accusandolo di incapacità. Ora che siamo sotto Pasqua e che anche senza di lui la situazione sembra perfino peggiorata, l'ex assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Ma non lo farò - dice - perché la situazione è drammatica».

Ma quindi, Gallera, non era tutta colpa sua se le cose andavano male in Lombardia?

«Diciamo che il tempo è galantuomo e mi ha restituito un po' di giustizia».

Non è che le cose brillassero quando c'era lei...

«Io non ho nulla da rimproverarmi, il sistema ha fatto il massimo possibile di fronte a una pandemia senza precedenti. Alla fine l'unico problema oggettivo che ho avuto io è stato quello dei vaccini antinfluenzali»

Una maledizione questi vaccini.

«Per quanto mi riguarda posso dire che l'errore è stato negli acquisiti».

Ma non li aveva decisi lei?

«No, erano come sempre decisi dalla società Aria che aveva sbagliato completamente il percorso di acquisizione, a febbraio proponendo una gara con un prezzo senza senso a cui non aveva partecipato nessuno. Ad aprile sbagliando di nuovo, poi strapagando i vaccini che comunque erano pochi e non si trovavano»

E tutti a dare la colpa a Gallera.

«Già, ma io me ne stavo zitto, perché il mio stile è risolvere i problemi dall'interno non mettendoli in piazza».

Ma intanto lei è quello che ha pagato. Si è sentito un "capro espiatorio"?

«La Lombardia è finita sotto un attacco mediatico inverecondo. Di fronte a questa narrazione immotivata, che la storia sta smentendo, io a un certo punto mi sono fatto da parte».

Smentite della storia? Forse non ha parlato con quelli che aspettano un vaccino da mesi.

«Io mi riferisco alla gestione della pandemia, alla fine tutte le regioni sono capitolate quindi non era vero che la Lombardia era la peggiore».

Ma per il disastro di questi giorni, c'è qualche responsabile?

«Be' dei responsabili ci sono».

Nomi e cognomi, per favore.

«C'è questa società, Aria, fortemente voluta dall'assessore Caparini e dalla Lega che si è dimostrata una realtà non efficiente e al di sotto delle aspettative. Il management non si è dimostrato all'altezza».

E allora perché hanno fatto fuori il presidente di Forza Italia?

«Esatto. Me lo chiedo anch'io, anche perché il nuovo amministratore unico, arrivato come direttore generale a ottobre, non mi sembra abbia dato prova di grande efficienza».

Ma la Lega quindi ha delle responsabilità in questo disastro?

«Il controllo e il coordinamento della società Aria era in mano all'assessore al bilancio della Lega».

Pensa che qualcun altro oggi dovrebbe farsi da parte?

«Non lo so (ride, ndr), non sta a me dirlo. Ma forse non è un problema di cambi ma di impegno da incrementare per vincere questa sfida».

Bertolaso dice che a giugno tutti i lombardi saranno vaccinati. È credibile?

«Io ormai sono fuori, non ho elementi per giudicare. Se ha detto questa cosa, ritengo sia credibile».

Al momento non si direbbe. La sua successora, Letizia Moratti, dovrebbe fare di più?

«Non sta a me dire quello che dovrebbe fare il vicepresidente Moratti».

