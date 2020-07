ALLA BOSCHI LA FRANGETTA NUOCE AL CERVELLO: "TECNICAMENTE IL CORONAVIRUS È STATO ESPORTATO DAGLI ITALIANI IN AFRICA CON GLI AEREI E NON DA LORO CON I BARCONI” – SULLA GITA IN BARCA, LA PUPONA FRIGNA: "C’È CHI PREFERISCE IL GOSSIP, MA IO RIVENDICO IL DIRITTO DI ESSERE GIUDICATA PER CIÒ CHE FACCIO IN PARLAMENTO, NON PER IL COLORE DEL MIO COSTUME A ISCHIA. SONO OGGETTO DELL’ODIO DEI LEONI DA TASTIERA DA ANNI" - E ATTACCA GLI SGRILLETTATI: "SE FOSSE CAPITATO A ME QUELLO CHE STA SUCCEDENDO A ROCCO CASALINO LE SQUADRE SOCIAL DEI CINQUE STELLE, CHE UN TEMPO CASALINO GUIDAVA, MI AVREBBERO INSULTATO PER GIORNI. NOI NON ABBIAMO MAI RIPAGATO CON LA STESSA MONETA CHI CI HA AGGREDITO MEDIATICAMENTE” (CHIEDA A RENZI DELLE CENTINAIA DI CAUSE FATTE ALLA STAMPA)