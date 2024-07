‘GNAZIO, CHE STRAZIO! – MA VI PARE NORMALE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO, IGNAZIO LA RUSSA, PRENDA PER IL CULO MACRON CHIAMANDOLO “MICRON”? (TRA L'ALTRO SENZA CITARE NEANCHE DAGOSPIA CHE QUEL NOMIGNOLO SE LO E' INVENTATO) - IL PRESIDENTE DEL SENATO AFFIBBIA IL SOPRANNOME NELL’INTERVISTA A "IL GIORNALE": "LE PEN RIUSCIRÀ AD AVERE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA? TEMO DI NO, SPERO DI SÌ" - "BIDEN RINUNCERÀ. NON HO NESSUN PREGIUDIZIO VERSO TRUMP, C'È UN TENTATIVO DI NON FARE PREVALERE IL GIUDIZIO LIBERO DEGLI ELETTORI; MA DI METTERE DEI PALETTI INVALICABILI..."

Estratto dell'articolo di Hoara Borselli per "Il Giornale"

ignazio la russa giorgia meloni

Ignazio La Russa è uno dei decani della politica italiana. Ha iniziato a fare politica negli anni Sessanta, ed è ancora nell'agone. Ha visto scorrere tanta acqua sotto i ponti: Moro, Berlinguer, Almirante, Craxi, De Gaulle, Mitterrand, Thatcher, Blair, Kennedy, Reagan, Clinton, Berlusconi. Oggi fa il presidente del Senato ed è molto legato alle istituzioni. Ma la sua passione resta quella di sempre: la politica in tutte le sue forme. Gli chiediamo di lasciare da parte per mezz'ora la lotta e di dedicarsi all'analisi.

Presidente, che tonfo per la destra inglese. Di chi è la colpa?

giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 2

«C'è una regola in democrazia che non è scritta ma non la si può aggirare: é la regola dell'alternanza. Dopo quattordici anni di governo, sempre dello stesso partito, i lati positivi decrescono, nell'opinione del popolo, a favore di un desiderio di cambiamento. Certo poi si valutano le varie opzioni che sono sul campo. Gli elettori fanno questo». [...]

La vittoria di Starmer sarà una svolta per l'Inghilterra come lo fu, nel 1979, la vittoria della Thatcher?

«Questo lo vedremo. Oggi non si può dire. Comunque la luna di miele sarà lunga con una vittoria del genere». [...]

Secondo lei il risultato inglese peserà sul secondo turno delle elezioni francesi?

«Assolutamente no. Il risultato inglese era prevedibile e previsto. Non c'è nessuna somiglianza tra lo scontro elettorale in Gran Bretagna e quello in Francia. In Inghilterra la battaglia è aperta senza preclusioni e demonizzazioni.

GIORGIA MELONI - IGNAZIO LA RUSSA - SERGIO MATTARELLA

Lontanissima dalla battaglia francese dove la sinistra demonizza la destra in un clima che francamente io reputo poco democratico. L'obiettivo della sinistra francese è quello di non fare prevalere una volontà chiaramente espressa dagli elettori al primo turno».

Prevede che la Le Pen riuscirà ad avere la maggioranza assoluta o almeno riuscirà a formare una maggioranza coi gollisti?

«Io temo di no, ma spero di sì»

Come giudica il fronte popolare messo assieme da Mélenchon?

«Il fronte popolare, nel quale non importa che ci siano compatibilità tra le varie forze che lo compongono. Più che un fronte popolare è un fronte del no. Questo può assomigliare a qualcosa che si cerca di fare in Italia».

Di Macron che pensa?

«Di Macron o di Micron?»

mattarella la russa meloni

Cosa si aspetta dalle elezioni negli Stati Uniti?

«Io credo che Biden rinuncerà. Penso che i democratici stiano solo cercando di capire qual è il momento migliore per annunciare il cambio e provare a sconfiggere Trump. Anche lì c'è un tentativo di non fare prevalere il giudizio libero degli elettori, cioè la loro capacità di scegliere tra repubblicani e democratici; ma di mettere dei paletti invalicabili. Attenti al barbaro! Lo stesso meccanismo che scatta in Francia e che vorrebbero far scattare da noi: quello è il male. Io invece non ho nessun pregiudizio verso Trump».

MARINE LE PEN - JORDAN BARDELLA - EMMANUEL MACRON - MEME BY EDOARDO BARALDI

Secondo lei sarà Kamala Harris a sfidare Trump?

«Non so. Se sarà lei perderà. Io però credo che ci sarà un candidato democratico a sorpresa».

La vecchia Europa sconfitta cerca vendetta sulla Meloni?

«Non è vendetta. E' conservazione dei privilegi, del potere, delle posizioni dominanti. Non credo che odino le Meloni. A parte le posizioni ideologiche degli ultrà. Semplicemente vogliono mantenere lo status quo. E a questo tentativo si sta piegando anche il partito popolare». [...]

giorgia meloni ignazio la russa 25 aprile 2024 altare della patria i meme sul confronto tv tra biden e trump 2 marine le pen dopo la vittoria al primo turno delle elezioni legislative i meme sul confronto tv tra biden e trump 1 DONALD TRUMP INSULTA BIDEN E KAMALA HARRIS emmanuel macron giorgia meloni g7 borgo egnazia copertina the economist - elezioni americane 2024 giorgia meloni guarda in cagnesco emmanuel macron g7 1 marine le pen melenchon ignazio la russa giorgia meloni. 25 aprile 2024 altare della patria