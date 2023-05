26 mag 2023 14:06

‘GNAZIO LA RUSSA MEJO DEL RAGIONIER FILINI – IL PRESIDENTE DEL SENATO, INTERISTA DI FERRO, “HA LAVORATO INTENSAMENTE” PER PERMETTERE AI MEMBRI “DELL’INTER CLUB PARLAMENTO” (40 ELETTI E 150 IMPIEGATI) DI ASSISTERE ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE A ISTANBUL – MA È NORMALE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO ORGANIZZI LA TRASFERTA COME FOSSE UN CAPO ULTRAS? – IL “PACCHETTO” DA 1270 EURO PREVEDE POSTI IN TRIBUNA “DISCRETI” - LE PROTESTE DEI TIFOSI INTERISTI CHE NON TROVANO I BIGLIETTI DA MESI: "ECCO A CHI SONO ANDATI..."