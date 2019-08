E I RENZIANI CHE FANNO? - SE ALLA FINE NASCERÀ DAVVERO IL GOVERNO PD-M5S, IL GIGLIO MAGICO NON NE FARÀ PARTE. NON SOLO PERCHÉ BOSCHI, LOTTI & CO SONO COME KRYPTONITE PER I GRILLINI, MA ANCHE PERCHÉ IL “SENATORE SEMPLICE” DI FIRENZE VUOLE MANDARE AVANTI ZINGARETTI PER POI STACCARE LA SPINA QUANDO PARE A LUI - GABRIELLI E GUALTIERI: I NOMI “D’AREA” IN BALLO