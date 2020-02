LUIGINO, GUARDATI LE SPALLE - PER IL SONDAGGIO SWG, DI BATTISTA (36%) BATTE DI MAIO (26%) COME LEADER PREFERITO DAI GRILLINI - MOLTO PIÙ INDIETRO ROBERTO FICO, INDICATO DAL 9%, PAOLA TAVERNA (6) E CHIARA APPENDINO (5). SOLO L’UNO PER CENTO PER IL REGGENTE VITO CRIMI - PER IL 62% DEGLI INTERVISTATI INFATTI IL M5S “NON DOVREBBE FARE ALLEANZE” E COSTITUIRE UN “TERZO POLO”…

Dal “Fatto quotidiano”

La grande maggioranza degli elettori del M5S lo vorrebbe da solo, mai alleato con altri partiti. E il capo politico preferito sarebbe Alessandro Di Battista, primo con largo margine su Luigi Di Maio. Sono alcuni dei dati che emergono da un sondaggio della Swg diffuso ieri. Secondo lo studio, il 36 per cento degli elettori grillini vorrebbe come nuovo capo Di Battista, a fronte del 26 per cento che auspica un ritorno al vertice di Di Maio.

Molto più indietro Roberto Fico, indicato dal 9 per cento, Paola Taverna (6) e Chiara Appendino (5). Solo l’uno per cento per il reggente Vito Crimi. Ma i numeri più interessanti sono quelli sulla collocazione politica del Movimento. Per il 62 per cento degli intervistati infatti il M5S “non dovrebbe fare alleanze” e costituire un “terzo polo”, mentre il 20 per cento auspica che si accordi stabilmente con il Pd, e solo l’8 vorrebbe un’alleanza con la Lega. Infine, colpiscono anche le preferenze degli ex elettori del M5S, con il 45 per cento che è frenato dal votare di nuovo il Movimento perché ha fatto un accordo di governo con il Pd, mentre il 33 rimprovera l’assenza di un vero leader carismatico e il 30 la mancanza di competenza.

