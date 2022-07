22 lug 2022 14:46

IL M5S TORNA DI LOTTA E CONTE, GIA’ “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI” (BY BETTINI E ZINGARETTI), SI RITROVA SOLO CON IL “DESCAMISADO” DE MAGISTRIS – CHE BRUTTA FINE PER L’AVVOCATO CON LA POCHETTE SCARICATO PURE DAI BERSANIANI – MA PER UN MOVIMENTO ANTI-SISTEMA A COSA SERVE L’UNTUOSO E SCOLORITO PEPPINIELLO? PER FARE CACIARA NON C’E’ NIENTE DI MEGLIO CHE IL DUPLEX DI BATTISTA-RAGGI (CHE PUO’ CONTARE SULL’APPOGGIO DI GRILLO)