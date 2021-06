MA E' BERLUSCONI, FORLANI O DI MAIO? NELL'INTERVISTA A "LA STAMPA", LUIGINO CERTIFICA LA TRASFORMAZIONE DEL M5S IN UNA DC A BANDA LARGA: "RAPPRESENTIAMO IL CETO MEDIO CHE PAGA LE TASSE. AVERE ACQUISITO UNA CULTURA DI GOVERNO SIGNIFICA FARSI CARICO DELLE RESPONSABILITÀ. LA PAROLA 'MEDIAZIONE' ERA UNA PAROLACCIA PER NOI, ORA NON PIU'. IL GIUSTIZIALISMO? SE FOSSERO CONFERMATE LE COSE CHE STO LEGGENDO SUI GIORNALI, ANCHE IL CASO ENI, DEVE SPINGERCI A UNA RIFLESSIONE" - IL DEMANSIONAMENTO DEL VAFFA E DI BEPPE GRILLO? "LUI RAPPRESENTA LA CREATIVITÀ"

Estratto dell'articolo di Andrea Malaguti per "la Stampa"

Ci fu un tempo in cui decrittare i 5 Stelle era piuttosto agevole. «Che pensate, ragazzi?». «Vaffanculo». «Volentieri, grazie». […] Il Palazzo non ci piace. Lo radiamo al suolo e lo facciamo occupare dalla gente comune (qualunque cosa voglia dire) che certamente è meglio dell' orrida casta (qualunque cosa voglia dire).

Adesso il Palazzo piace parecchio, ma per capire dove vada quel che resta del Movimento serve la stele di Rosetta del democristianismo-forlaniano 4.0. I due leader di fatto sono maestri naturali del centrismo ultraflessibile […]. E mentre […] Giuseppe Conte dà la caccia alla complicata consacrazione girando di un grado la testa a sinistra, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, più incline a muoverla di un grado a destra, in questa intervista, racconta l'ultima sorprendente trasformazione del Nuovo in Cerca d' Autore.

[…] Conte I con Salvini, Conte II con Zingaretti, Draghi I con l' avanti-tutti. Siete un abito buono per qualunque stagione.

«Siamo cambiati senza mai rinunciare a noi stessi, soprattutto ai nostri valori. Rappresentiamo quella parte del Paese che ha più bisogno del cambiamento, il ceto medio che paga le tasse, che non si tira mai indietro e che porta ogni giorno sulle spalle il peso della collettività. Noi parliamo a loro e lo faremo ancora a lungo».

Dieci anni fa volevate radere il Palazzo al suolo.

«[…] avere acquisito una cultura di governo significa farsi carico delle responsabilità, non prenderne le distanze. Per ottenere risultati utili ai cittadini servono nobili mediazioni».

[…] Comunque mediazioni.

«Sì. Dieci anni fa era una parolaccia. Oggi non più. […] Noi vogliamo tutelare le imprese, le professioni dimenticate, le partite Iva. E crediamo nella riforma fiscale e in quella della giustizia. Tutti temi che non possono essere affrontati in modo ideologico».

[…] Le piace il nome "5 Stelle ConTe"?

«Parlo con Conte continuamente e non mi risulta che ci sia in cantiere il cambio di nome. Mi risulta invece che ci sia in atto un tentativo per fare finalmente del Movimento una forza responsabile, organizzata e ragionevole […]».

Responsabile, organizzata e ragionevole. Il contrario del beppegrillismo.

«Beppe rappresenta la creatività. Le sue idee sono sempre avanti 20 anni. Lui è la mente e lascia volentieri l' organizzazione agli altri".

Grillo La Mente dice: vietato togliere il limite dei due mandati.

«E' una questione di cui si sta occupando Conte e io sono l'ultima persona che ne può parlare. […]».

[…] Chi ha deciso che Conte è il leader del MoVimento?

«Le leadership non nascono solo dall'atto del voto. Sono anche un processo di avvicinamento. E Conte gode di un largo consenso sia interno che esterno. […]».

Non è lei il vero leader?

«Questa è una vecchia storia. Io sono stato messo in contrapposizione con tutti. Da Di Battista a Casaleggio padre, da Grillo a Casaleggio figlio. Adesso è la volta di Conte. La verità è che il Movimento è la mia casa e io al Movimento sarò sempre leale. Il consenso di cui godo non sarà mai contro, ma soltanto per».

Non esistono già due Movimenti, uno che prova a parlare alle imprese del Nord e l'altro, guidato da lei, che parla al Sud?

«Il Movimento ha sempre parlato a tutti. Durante la campagna elettorale del 2018 sono stato più al Nord che al Sud. […] Se trascuriamo il Sud d' Italia - o meglio: i Sud d' Italia - non ripartiremo mai».

La sua lettera al Foglio sul rifiuto del giustizialismo e le scuse all' ex sindaco di Lodi, Uggetti, segna la linea di confine tra il movimento aggressivo-distruttivo a quello riflessivo-governativo?

«Quella è stata prima di tutto una riflessione personale. […] Già 5 anni fa, nella piazza di Lodi, capivo che c'era qualcosa di ingiusto e ho avvertito la necessità di dirlo. Così come dico che, se fossero confermate le cose che sto leggendo sui giornali, anche il caso Eni, su cui il Movimento è stato particolarmente presente, deve spingerci a una riflessione».

Cioè?

«Cioè che il punto non è chiedere le dimissioni di qualcuno per motivi di opportunità, il punto è spesso il modo in cui lo si fa».

Il centrodestra a Roma presenta il ticket Michetti-Matone.

«Evidentemente lavorano anche loro per Virginia Raggi. […]».

[…] Quale futuro immagina per il sindaco di Torino Chiara Appendino?

«Chiara ha dato molto. Spero che abbia uno splendido futuro nel Movimento. […]».

[…] Ministro, Alessandro Di Battista ha posto una condizione per rientrare nel Movimento: far cadere il governo Draghi.

«Anche se è uscito dal Movimento il mio rapporto con lui è rimasto ottimo. […]».

Il G7 ha chiesto alla Cina la verità sul virus a Wuhan.

«Per evitare qualunque sospetto è giusto affidarsi a un'indagine chiara. […]».

Abbiamo sbagliato a firmare il memorandum d' intesa sulla via della Sete?

«Quel memorandum è stato firmato a metà del 2019 e vedo che ora è al centro di un grande dibattito. Io mi limito a osservare che i dati dell' export italiano verso quella parte del mondo sono in crescita spaventosa. E vi invito a chiedere alle nostre aziende che cosa ne pensano».

[…] Stiamo con Washington e Bruxelles senza se e senza ma?

«La nostra alleanza sui valori non è discutibile. […] Con i cinesi abbiamo un rapporto franco sulle attività commerciali».[…]

