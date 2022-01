MA CHE BELLA “CLASSE DIRIGENTE” CHE HA LA LEGA - GIUSEPPE DEGRADI, IL CAPOGRUPPO DEL PARTITO A RONCO BRIANTINO, HA CONDIVISO SUI SOCIAL UN FOTOMONTAGGIO DI DRAGHI CON I BAFFETTI DA HITLER, L’IMMAGINE VISTA PIÙ VOLTE NEI CORTEI NO-VAX DI TUTTA ITALIA - IL REFERENTE PROVINCIALE DEL CARROCCIO ANDREA VILLA: “PAROLE CHE NON RAPPRESENTANO IN NESSUN MODO LA LEGA”. LE PAROLE NO, MA DEGRADI SÌ…

Draghi con i baffetti da Hitler, l’immagine vista più volte nei cortei No-Vax finisce sui profili social del capogruppo della Lega di Ronco Briantino Giuseppe Degradi e scoppia la bufera. Il partito annuncia provvedimenti disciplinari nei confronti dell’autore.

Le misure contenute nello statuto sono solo due: sospensione o espulsione, la decisione arriverà a stretto giro e solo quando sarà effettiva si capirà se ha portata simbolica, oppure no.

"Le parole hanno un peso e vanno sempre misurate - dice il referente provinciale Andrea Villa -. Quelle utilizzate da Degradi non rappresentano in nessun modo la Lega, ma sono solo una sua presa di posizione personale. Ognuno può esprimere liberamente il proprio pensiero senza però uscire dal perimetro del buonsenso e senza mettere in difficoltà il movimento".

Un concetto ribadito immediatamente dopo la pubblicazione del post, domenica. Il disegno incriminato è subito stato rimosso dal consigliere. Nel 2019 Degradi era stato candidato sindaco nel borgo alle porte di Monza.

