1 – GOVERNO, BETTINI: "CONTE PADRE NOBILE ALLEANZA PD-M5S"

(Adnkronos) - "Il discorso di Conte è stato molto bello. Di responsabilità nazionale e da statista". Così Goffredo Bettini, ospite di Radio24, dopo le parole pronunciate ieri dal premier uscente in piazza Colonna. "Con delicatezza ha posto una mano sulla testa del Movimento, che sta vivendo una discussione molto seria e matura - spiega il dem - . Conte ha detto che ci sarà sia per il Pd che per il Leu. Conte sarà il padre nobile dell'alleanza, che insieme a lui si è costruita e ha progredito".

Poi sul possibile ingresso della Lega nell'esecutivo spiega: "Vedo una destra molto divisa, saranno loro a decidere, l'impostazione ultra-europeista di Draghi sarà però un problema". "Non voglio porre veti a Draghi", avverte Bettini.

2– GOVERNO: BETTINI, CIAMPI PORTÒ ALL'ULIVO, MONTI AL POPULISMO

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Ora siamo in una crisi incerta, anche se diamo massima disponibilità alla formazione del Governo Draghi, però la situazione mostra enormi problemi di fronte". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in una intervista a Radio24.

"Sulla componente politica nel Governo deciderà Draghi - ha aggiunto - Ciampi ha preparato l'esperienza dell'Ulivo, Monti ha portato al populismo. Mi riferisco maggiormente all'esperienza di Ciampi". Infine, parlando del centrodestra: "Il problema è tutto della Lega. Noi stiamo salvando l'asse politico che ha sostenuto il precedente governo. La destra è molto divisa.

Saranno loro a confrontarsi e a decidere. Certamente l'impostazione ultraeuropeista di Draghi è un problema per loro, non per noi. La Lega è in imbarazzo. Noi ribadiremo i contenuti che ci sono a cuore".

