MA CHE SORPRESA: I GOVERNI CI SPIANO – UN’INCHIESTA INTERNAZIONALE SVELA IL PIÙ GRANDE CASO DI SPIONAGGIO DIGITALE DAI TEMPI DI SNOWDEN: UNGHERIA, INDIA, MESSICO, ARABIA SAUDITA E MOLTI ALTRI PAESI UTILIZZANO IL SOFTWARE ISRAELIANO "PEGASUS" PER CONTROLLARE I NUMERI DI TELEFONO DI OPPOSITORI E GIORNALISTI – LA NOVITÀ È CHE LE VIOLAZIONI NON SONO OCCASIONALI, MA SISTEMATICHE E SU LARGHISSIMA SCALA…

Stefano Montefiori per "la Stampa"

VIKTOR ORBAN SPIONAGGIO

Alcuni Paesi usano il software Pegasus prodotto dalla società israeliana NSO Group nell'ambito della lotta contro il terrorismo. E questo lo si sapeva. Talvolta il ricorso a Pegasus avviene al di fuori di questo contesto, e anche questo era conosciuto.

viktor orban

Le novità - secondo quanto sostengono Le Monde e altri 15 giornali legati alle ong Forbidden Stories e Amnesty International - sono essenzialmente due: 1) a usare in modo illegittimo il software Pegasus sono anche democrazie come Messico, India e l'Ungheria di Viktor Orbán; 2) queste violazioni non sono occasionali e sporadiche ma sistematiche e su larga scala.

VIKTOR ORBAN MATEUSZ MORAWIECKI

Potrebbe essere il caso di spionaggio digitale più grave dal 2013, quando Edward Snowden rivelò le pratiche illecite e globali dell'agenzia governativa americana Nsa. Stavolta le rivelazioni riguardano i governi di Messico, India, Marocco, Indonesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Togo, Ruanda e Ungheria, che avrebbero messo sotto controllo 50 mila numeri telefonici tra i quali quelli di circa 180 giornalisti (appartenenti per esempio a Financial Times, CNN, New York Times, Economist, Associated Press e Reuters ), oltre alle comunicazioni di avvocati militanti per i diritti umani, diplomatici, medici, campioni dello sport, e uomini politici tra i quali ministri e 13 capi di Stato o di governo (dei quali tre europei).

COVER DEL GUARDIAN SUI GOVERNI CHE SPIANO I CITTADINI CON PEGASUS

Tra i Paesi più attivi c'è il Messico, che ha usato il sistema Pegasus per controllare 15 mila numeri di telefoni tra i quali quello di Cecilio Pineda, giornalista assassinato nel 2017. L'India ha spiato una trentina di giornalisti che indagavano su gruppi industriali vicini al premier Narendra Modi e su un'ipotesi di corruzione che riguarda la vendita all'India degli aerei militari francesi Rafale.

L'Arabia Saudita ha fatto ricorso a Pegasus per spiare i famigliari del giornalista Jamal Khashoggi fatto a pezzi nel consolato di Istanbul il 2 ottobre 2018, e Le Monde ipotizza che tra le ragioni all'origine dello spettacolare avvicinamento diplomatico tra Israele da una parte e Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti dall'altra ci sia anche la messa a disposizione da parte di Gerusalemme del software Pegasus.

nso group

Lo spionaggio illecito ai danni di propri concittadini riguarda anche un Paese membro dell'Unione europea, l'Ungheria: grazie a Pegasus il governo di Orbán ha messo sotto controllo i numeri di dieci avvocati impegnati nella difesa dei diritti umani, le comunicazioni di Zoltan Varga che è a capo di un gruppo di media ostili all'esecutivo e due giornalisti di Direkt36 , una testata investigativa online di Budapest.

ERIC ZEMMOUR CNEWS

La Francia non ricorre a Pegasus ma molti cittadini francesi ne fanno le spese perché spiati dal Marocco: dal fondatore del giornale online Mediapart , Edwy Plenel, che in passato ha sostenuto il processo di democratizzazione nel Paese nordafricano, a colleghi delle reti France 2, France 24, RFI, e all'opinionista anti-islam e possibile candidato di estrema destra alle presidenziali francesi del 2022, Eric Zemmour.

nso group 1

NSO Group parla di «false accuse», «teorie non provate», «informazioni prive di qualsiasi base fattuale», e assicura di continuare a indagare sulle «denunce credibili» di uso illecito del suo software, «come abbiamo già fatto in passato». Gli autori dell'inchiesta promettono nuove rivelazioni distribuite lungo tutta la settimana.

cisco nso nso group 2