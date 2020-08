MA CHE SORPRESA: “SLEEPY” JOE BIDEN HA GIÀ PERSO TUTTO IL VANTAGGIO CHE AVEVA SU DONALD TRUMP – ADESSO TRA I DUE CANDIDATI È TESTA A TESTA. TUTTO MERITO DELLO SHOW IMBASTITO DAL PRESIDENTE PER LA CONVENTION REPUBBLICANA, IN CONFRONTO A QUELLA MOSCISSIMA DEI DEMOCRATICI IN VIDEO-COLLEGAMENTO – SENZA CONSIDERARE LA GUERRIGLIA PER LE STRADE E IL SENSO DI INSICUREZZA, MANNA PER IL PUZZONE DELLA CASA BIANCA CHE SI RINGALLUZZISCE E SFIDA BIDEN: "PRIMA DEL DUELLO TV FACCIAMO IL TEST ANTIDROGA..." – VIDEO

TRUMP E BIDEN

1 - SORPRESA DAI SONDAGGI: IL DUELLO CON BIDEN ORA È UN TESTA A TESTA

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

Joe Biden ha perso tutto il vantaggio a due cifre su Donald Trump e adesso è testa a testa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto realizzato dall'istituto Rasmussen che ha misurato l'effetto delle due convention sugli americani, a meno di tre mesi dal voto di novembre.

donald e melania trump

Basato su interviste telefoniche fatte con le stesse domande, e negli stessi giorni, dal lunedì al mercoledì delle due settimane, a 2.500 persone, il 46 per cento ha espresso il sostegno al candidato democratico, il 45 per cento al presidente degli Stati Uniti. Il 6 per cento ha indicato altri nomi, il 4 resta indeciso.

donald trump concede la grazia a jon ponder durante la convention

Appena una settimana fa, nei giorni della convention virtuale democratica di Milwaukee, il vantaggio di Biden era di quattro punti, 48 a 44. Quello registrato da Rasmussen ieri è il risultato più basso per il democratico.

La polarizzazione del voto è confermata da un altro dato: Biden può contare sul 76 per cento dei voti degli elettori democratici, Trump sul 75 per cento dei repubblicani.

joe biden nominato candidato presidente per i democratici

(…) I primi tre giorni di confronto sulle due convention hanno mostrato la differenza di approccio: Biden ha continuato a collegarsi dal video, a dialogare dall'acquario, Trump ha fatto irruzione sulla scena in carne e ossa, prima piombando allo Spectrum Center di Charlotte, North Carolina, infiammando gli oltre trecento delegati repubblicani, poi ha firmato di persona la grazia a un ex rapinatore di banca, ha assistito alla consegna della cittadinanza americana a cinque immigrati, e seguito in prima fila il discorso della First Lady al Rose Garden della Casa Bianca.

melania evita di baciare donald sulle labbra

Battute, sorrisi, niente mascherine, tutto ciò esalta la base trumpiana e rilancia l'immagine di un «presidente non tradizionale», come dice Melania, pronto a rompere gli schemi, sparigliare le carte. (…)

Gli altri sondaggi, da Cnbc/Change Research a Economist e Cnbc, danno a Biden un vantaggio che va da 1 a 9 punti, ma a metà luglio Quinnipiace University aveva assegnato al democratico un margine di 15 punti, 52 per centro contro il 37 del presidente in carica. (…)

2. USA 2020, TRUMP A BIDEN: «PRIMA DEL DUELLO TV FACCIAMO TEST ANTIDROGA»

Da "www.ilmessaggero.it"

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Donald Trump sfida Joe Biden a sottoporsi insieme a lui ad un test antidroga in vista del loro primo dibattito tv il 29 settembre. Il presidente ha detto al Washington Examiner di aver notato un improvviso miglioramento di Biden nell'ultimo confronto tv con i rivali dem, dopo che nei precedenti «non era lucido». Dei tre dibattiti che lo aspettano con Biden, Trump ha detto: «Sono un incontro di boxe, non è differente dai gladiatori, tranne che dobbiamo usare il nostro cervello e la nostra bocca, e il nostro corpo per stare in piedi, anche se loro vogliono che stiamo seduti».

doug emhoff e kamala harris joe e jill biden

Trump e la sua campagna da tempo mettono in discussione le capacità cognitive dell'ex vicepresidente, definito dal tycoon «sleepy Joe» (Joe l'addormentato). Anche nel 2016 Trump aveva suggerito che la sua rivale Hillary Clinton fosse stata «pompata» prima dei loro dibattiti e l'aveva sfidata ad un 'drug test' prima del loro duello finale in tv.

3 – LE MANIFESTAZIONI “BLACK LIVES MATTER” E IL CAOS NELLE STRADE AVVANTAGGIANO TRUMP

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/stato-identificato-rsquo-agente-che-ha-sparato-sette-colpi-245604.htm

mike pence a fort mchenry convention repubblicana 2020 1 andrew cuomo alla convention dem il discorso di michelle obama alla convention dem di milwaukee joe biden hillary clinton n madison cawthorn doug emhoff e kamala harris joe e jill biden hillary clinton parla alla convention dem di milwuakee il discorso di barack obama alla convention dem 1 il discorso di nancy pelosi alla convention dem hillary clinton parla alla convention dem di milwuakee 1 il discorso di barack obama alla convention dem il discorso di barack obama alla convention dem 4 kamala harris convention dem 2020 kamala harris convention dem 2020 kamala harris nominata candidata vice di biden alla convention dem le auto di detroit alla convention dem i cactus dell'arizona alla convention dem delegati dell'iowa alla convention dem derrick lente e il vestito dei nativi in new mexico alla convention dem jon ponder commosso dopo la grazia ricevuta da trump le mucche del montana alla convention dem melania trump joseph mcnamara e i calamari del rhode island tiffany trump parla alla convention repubblicana 2020 tiffany trump discorso alla convention repubblicana 2020 donald trump in prima fila ascolta melania applauso di donald trump alla moglie melania donald trump eric trump parla alla convention repubblicana 2020 nicholas sandmann con il cappello maga melania donald trump convention repubblicana 2020 billy graham il 17enne nicholas sandmann parla alla convention repubblicana discorso di melania trump alla convention repubblicana 2020 abby johnson tiffany trump melania trump vs michelle obama scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake 1 donald trump concede la grazia a jon ponder durante la convention 1 donald e melania trump scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake scontri a kenosha, in wisconsin, dopo l'uccisione di jacob blake 2 eric trump melania trump tiffany trump convention repubblicana 2020 melania trump parla alla convention repubblicana 2020 melania trump parla al giardino delle rose della casa bianca melania trump parla alla convention repubblicana 2'2' tiffany trump se la ride funerale di robert trum donald trump concede cinque cittadinanze americane durante la convention madison cawthorn 1 donald trump mike pence rusten sheskey kristi noem lara trump mike pence a fort mchenry convention repubblicana 2020 kellyanne conway alla convention repubblicana 2020 mike pence a fort mchenry convention repubblicana 2020