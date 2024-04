16 apr 2024 15:10

MA CHI È, LA PREMIER O LA CAMERIERA? GIORGIA MELONI ARRIVA AL VINITALY, A VERONA, IN SNEAKERS, CAMICETTA E MAGLIONCINO: CIRCONDATA DA UOMINI IN GIACCA E CRAVATTA E DA LICIA RONZULLI E DANIELA SANTANCHÈ IN ELEGANTI TAILLEUR, LA DUCETTA "SPORTIVA" SI È DIRETTA SUBITO VERSO L’ENTRATA. POI QUALCUNO CHE L’HA RICONOSCIUTA (E NON L’HA SCAMBIATA PER LA SEGRETARIA, PATRIZIA SCURTI, COME AVVENNE IN LIBANO) LE HA RICORDATO CHE DOVEVA FARSI FOTOGRAFARE…