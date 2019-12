MA È CORBYN O GUALTIERI? - IL PIANO DEL LEADER LABURISTA SEMBRA USCITO DA UN CONGRESSO DEL PARTITO BOLSCEVICO: CONFISCHE, NAZIONALIZZAZIONI E UNA MAREA DI TASSE – INTANTO ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI PURE I SUOI LO SCARICANO. L’AUDIO DEL MINISTRO OMBRA ALLA SALUTE: “GLI ELETTORI NON POSSONO SOSTENERE CORBYN, LE PROSPETTIVE DI VITTORIA SONO DISPERATE” - VIDEO

1 – REGNO UNITO, A 2 GIORNI DAL VOTO SCONTRO TORY-LABOUR SU SISTEMA SANITARIO

Estratto da LaPresse

(…) Ma un colpo altrettanto duro è toccato al Labour: lo specialista del partito in questioni di Sanità, Jonathan Ashworth, in un audio privato che è filtrato sul blog pro Brexit Guido Fawkes ha definito "disperate" le prospettive di vittoria del suo partito e ha messo in dubbio la personalità di Corbyn. Gli elettori "non possono sostenere Corbyn e pensano che il Labour abbia bloccato la Brexit", ha dichiarato Ashworth a un "amico" conservatore. Delle dichiarazioni in tono scherzoso, si è poi difeso lui ai microfoni della Bbc. Ma dichiarazioni che giungono nel momento sbagliato, visto che il partito laburista contava su Ashworth per fare il giro degli studi tv e radio per discutere delle cattive condizioni dell'Nhs. (...)

2 – LA TENTAZIONE ROSSA DI CORBYN

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

La possibilità che venerdì mattina la Gran Bretagna si svegli con un Parlamento senza maggioranza esiste. Non è la cosa più probabile: ma nemmeno la si può escludere. Cosa succederebbe, in quel caso? Boris Johnson non ha alleati e dunque non avrebbe la possibilità di formare un governo, pur avendo la maggioranza relativa. Toccherebbe dunque ai laburisti formare un esecutivo di minoranza, con l' appoggio esterno dei liberal-democratici e dei nazionalisti scozzesi: e sarebbe Jeremy Corbyn a fare ingresso al numero 10 di Downing Street come nuovo primo ministro.

Ma qual è il suo programma? Sulla Brexit, intende negoziare un nuovo accordo con Bruxelles e poi sottoporlo a un referendum: il che probabilmente sfocerebbe nell' annullamento del divorzio dalla Ue. Ma è sul terreno dell' economia che i laburisti lanciano le proposte più radicali mai osate da un partito della sinistra occidentale.

Corbyn sa che il suo esecutivo sarebbe instabile e probabilmente di breve durata: quindi farebbe in fretta. La prima misura riguarda la confisca del 10 per cento delle azioni di tutte le aziende con più di 250 dipendenti: questi pacchetti azionari verrebbero distribuiti ai lavoratori. Seguirebbe una raffica di nazionalizzazioni: dalle ferrovie agli autobus, dall' acqua alle aziende energetiche fino ai provider di Internet.

C' è poi il capitolo tasse. I laburisti intendono alzare le aliquote sui redditi personali, portandole al 45 per cento per chi guadagna oltre 80 mila sterline e al 50 per chi ne prende più di 125 mila. Loro sostengono che sarebbe colpito solo il 5 per cento più ricco della popolazione, ma esperti indipendenti ritengono che le nuove tasse graverebbero anche sui redditi medi.

Allo stesso modo il prelievo fiscale sulle imprese passerebbe dal 19 al 26 per cento: una misura che probabilmente provocherebbe una fuga di capitali. Senza considerare che le aziende dovrebbero concedere agli impiegati la settimana lavorativa di quattro giorni (a parità di salario).

L' obiettivo è chiaro. John McDonnell, il numero due e vero cervello del partito laburista, dichiara apertamente che il suo scopo è «rovesciare il capitalismo». E sicuramente un governo Corbyn ridisegnerebbe drasticamente il modello economico britannico. Il punto è che si tratta di un programma che può apparire estremista, ma che incontra il favore di ampie fasce dell' opinione pubblica.

Soprattutto i giovani, condannati spesso al precariato e quasi sempre all' esclusione dalla proprietà immobiliare, sentono il fascino del socialismo: d' altra parte, l' unico modello che hanno conosciuto è il capitalismo neoliberista - e non ne sono troppo contenti. Il mondo degli affari, invece, trema: e c' è chi annuncia di aver fatto le valigie.

