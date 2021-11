MA COSA ABBIAMO FATTO DI MALE PER SORBIRCI I COLPI DI TESTA DI FRANCESCA DONATO? L'EURODEPUTATA EX LEGA SI CANDIDA A SINDACO DI PALERMO – LA 52ENNE DI ANCONA GUIDA IL FRONTE CONTRO IL GREEN PASS E CONTESTA AL CARROCCIO UN "APPIATTIMENTO" SULLE POLITICHE DEL GOVERNO DRAGHI...

Da repubblica.it

francesca donato

"Voglio offrire un'alternativa ai partiti, a una politica che segue logiche troppo lontane da quelle dei cittadini. Pongo la mia esperienza, il mio impegno a servizio della città di Palermo come candidato sindaco indipendente". Così l'europarlamentare Francesca Donato, 52enne di Ancona, eletta nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, ha annunciato in un video pubblicato sui social la sua candidatura a prima cittadina. Le elezioni sono in programma tra maggio e giugno. L'eurodeputata in questi mesi ha guidato il fronte contro il Green Pass arrivando a lasciare polemicamente la Lega contestando quello che considera un "appiattimento" del partito di Salvini "sulle politiche del governo Draghi".

FRANCESCA DONATO MATTEO SALVINI

E ora l'ex leghista ha scelto la battaglia elettorale per Palermo: "La mia candidatura a sindaco e la mia lista saranno uno strumento per dare voce e ruolo nelle istituzioni per tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco e che hanno un'idea diversa di politica. Chiedo ai cittadini - scandisce nel video l'eurodeputata - di costruire insieme un progetto per far rinascere Palermo. Per questo motivo sarà prioritario in questa fase l'incontro con le associazioni del territorio, col le categorie produttive e tutti i cittadini di buona volontà per costruire un programma condiviso che abbia come fondamento la difesa dei diritti di tutti".