MA GRILLO, DOVE CAZZO STA? - RONCONE: ''DICEVA A NOI GIORNALISTI CHE ERAVAMO DEI VERMI CHE STRISCIANO, CHE SAREMMO PRESTO SCOMPARSI. INVECE CENTINAIA DI CRONISTI SONO AL LORO POSTO, A RACCONTARE QUESTA TRAGEDIA, E AD ESSERE UN FANTASMA È LUI, LEADER DI UN PARTITO CHE HA CONVINTO IL 32% DEGLI ELETTORI. AI QUALI NON HA MANDATO NEANCHE MEZZA PAROLA. SARÀ IN UNA DELLE SUE VILLE, FORSE INGHIOTTITO DAL RIMORSO PER AVER DETTO CHE…''

Fabrizio Roncone per ''Sette - Corriere della Sera''

«Fate schifo, siete dei vermi che strisciano, dei fantasmi vigliacchi, presto sparirete», ci diceva Beppe Grillo. Invece centinaia di cronisti sono al loro posto, tutti a raccontare questa tragedia del coronavirus e ad essere diventato un fantasma è lui, il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Dov'è Grillo? Dov'è finito il vero leader della forza politica che controlla oltre un terzo dei seggi parlamentari e che, ormai da due anni, guida il governo di questo Paese, prima con Salvini e adesso, in questi disgraziati mesi, con il Pd?

Il suo blog multitasking, che ha sempre sfruculiato tutti e tutto quanto accadesse nel Pianeta, è ridotto a un misero bollettino che aggiorna sulla drammatica quotidianità. Mentre lui, l' Elevato, tace. Nemmeno mezza parola a quel 32% di elettori che hanno consentito a Luigi Di Maio di diventare addirittura ministro degli Esteri e ad Alfonso Bonafede di fare il ministro della Giustizia. Non una parola di incoraggiamento per milioni di italiani impegnati, tra paura e dolore, a resistere all'attacco di un nemico feroce e invisibile.

Non un contributo, sia pure critico e costruttivo, alle mosse di chi è stato ed è costretto a prendere decisioni difficili. Niente: Grillo non parla, è sparito. Probabilmente è al riparo dal contagio in una della sue ville. Forse inghiottito dal ricordo e, magari, dal rimorso dei suoi stessi discorsi, recitati sui palchi delle piazze e dei teatri. Dove si augurava per il nostro Paese un destino di decrescita, di rinuncia al progresso, urlando ed esaltando ogni forma di disinformazione contro i vaccini, condannando - tra gli applausi di un pubblico sciagurato - la ricerca e l'innovazione, sbeffeggiando la scienza e la razionalità, il sapere, la conoscenza, perché - ripeteva ipnotico - «uno vale uno».

E invece no. Ora sappiamo che uno non vale uno: lo sappiamo bene, adesso, mentre siamo tutti qui aggrappati alla speranza che il genio di qualche scienziato trovi un vaccino e spazzi via per sempre le nostre paure (e anche le sciocchezze pericolose di un comico, che dovrà riscrivere il suo tragico copione).

