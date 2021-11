9 nov 2021 09:03

MA ‘NDO BIDEN! - UN SONDAGGIO DELLA CNN (NON PROPRIO OSTILE AI DEM) STRONCA IL PRESIDENTE AMERICANO: IL 58% DEGLI AMERICANI RITIENE CHE “SLEEPY JOE” NON PRESTI SUFFICIENTE ATTENZIONE AI PROBLEMI PIÙ IMPORTANTI DEL PAESE - IL 52% DISAPPROVA LA SUA GESTIONE. ALLO STESSO TEMPO, SOLO IL 15% AFFERMA DI APPROVARE FERMAMENTE IL SUO OPERATO (PER FARE UN PARAGONE, QUESTO TASSO NON È MAI SCESO SOTTO IL 20 NÉ CON OBAMA NÉ CON TRUMP)