5 mag 2022 18:50

MA NON ERANO "NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA"? - I GRILLINI SI FANNO UN CORSO DI FORMAZIONE CON I DOCENTI PIÙ A SINISTRA DEL PD - DOPO LA SVOLTA PACIFISTA, ECCO UNA SCUOLA DI PARTITO, COME HANNO I PARTITI TRADIZIONALI, QUELLI CHE IL M5S VOLEVA SEPPELLIRE: PER FORMARE I NUOVI CINQUE STELLE DI DOMANI IN CATTEDRA SALIRANNO DE MASI, MONTANARI, VISCO, RICCARDI, BARCA, ZAGREBELSKY E…