MA QUALE SCONFITTA, IN AFGHANISTAN PER L'AMERICA È STATA UNA SPORCA VITTORIA - IL RITIRO COSÌ CAOTICO E TRAGICO NON ERA NEI PIANI, LASCIARE IL PAESE AI TALEBANI PERÒ SÌ: IN QUESTO MODO GLI STATI UNITI SANNO DI LOGORARE GLI STORICI AVVERSARI CINA, RUSSIA E IRAN CHE SI TROVERANNO COME VICINO IL NUOVO EMIRATO - TERRORISTI AFGANI ARRIVANO REGOLARMENTE IN XINJIANG, LA PROVINCIA MUSULMANA CINESE, E NELLE EX REPUBBLICHE SOVIETICHE ANCORA LEGATE A MOSCA...