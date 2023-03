29 mar 2023 13:10

MA QUANDO CROLLA L'ECONOMIA RUSSA? PER IL “WALL STREET JOURNAL”, DOPO PIÙ DI UN ANNO DI GUERRA IN UCRAINA, LE FINANZE PUBBLICHE RUSSE SAREBBERO TALMENTE DISSESTATE DALLE SANZIONI E DAI COSTI DEL CONFLITTO CHE POTREBBERO ANDARE ALL’ARIA – DALL’INIZIO DELL’INVASIONE ESPERTI E GIORNALI HANNO PAVENTATO UN GIORNO SI’ E L’ALTRO PURE IL CROLLO DELL’ECONOMIA RUSSA CHE, ANCHE SE ZOPPICA SEMPRE PIÙ, SEMBRA RESISTERE. MA PER QUANTO?