15 nov 2019 11:04

MA AL QUINTO PARTITO GLI DANNO UN PANINO GRATIS? - CALENDA: ''IL 21 LANCEREMO UN NUOVO MOVIMENTO POLITICO''. LO SVENTURATO USA UNA FOTO DI PIAZZA MAGGIORE COME GANCIO PER LA SUA NUOVA CREATURA: ''QUESTA MOBILITAZIONE VA ONORATA''. UN ALTRO DEL CENTRO-SINISTRA CHE MANIPOLA LA REALTA': QUELLA PROTESTA ERA ANTI-SALVINI E NON PRO-BONACCINI