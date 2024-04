14 apr 2024 14:20

MA LA "QUESTIONE MORALE" MUOVE QUALCHE VOTO? SPOILER: NO - GLI SCANDALI E LE INCHIESTE A BARI HANNO OFFERTO UN ASSIST A GIUSEPPE CONTE PER RICHIAMARE I SUOI ALLE ORIGINI (QUANDO GRIDAVANO "ONESTA'!"), MA QUESTO NON È SERVITO A ROSICCHIARE MOLTI VOTI: IL MOVIMENTO 5 STELLE È DATO AL 17.6%, SEMPRE SOTTO AL PD (19.7%) - SECONDO ALESSANDRA GHISLERI FRATELLI D'ITALIA CONTINUA A FREGARE ELETTORI ALLA LEGA, CHE IN MOLTI DANNO GIA' SOTTO A FORZA ITALIA...