Estratto dell’articolo di Anais Ginori per “la Repubblica”

Meno di un anno dopo essere stato rieletto, Emmanuel Macron è alle prese con una riforma simbolo tanto impopolare che è costretto a scavalcare il Parlamento, una protesta sociale che rischia di degenerare e una premier sulla graticola delle opposizioni. Con l’approvazione senza voto della legge che allunga a 64 anni l’età per andare in pensione, il leader francese ha lanciato un segnale di debolezza politica.

[…] Macron ha già detto che in caso di un voto di sfiducia maggioritario potrebbe sciogliere l’Assemblée Nationale, convocando nuove elezioni. Sembra ancora fantapolitica ma lunedì il partito macronista Renaissance organizza una riunione con alcuni candidati sconfitti alle legislative. Portare i francesi al voto in questo clima sarebbe un salto nel buio per il capo dello Stato che ha davanti 4 anni di mandato all’Eliseo e potrebbe ritrovarsi a presiedere il Paese con un governo di opposizione.

La crisi politica era annunciata da quando Macron non ha ottenuto una maggioranza assoluta alle legislative di giugno. […] Il leader francese non potrà ricandidarsi nel 2027, per via del limite di due mandati. Può sembrare una scadenza lontana ma è lo scenario in cui molti suoi avversari già si proiettano. Difficile immaginare il macronismo senza Macron, e quando il leader che ha fatto esplodere il bipolarismo uscirà dall’Eliseo si libererà uno spazio immenso che rimescolerà le carte della vita politica francese.

Ieri sera Place de la Concorde si è riempita di nuovo di migliaia di manifestanti, con tensioni e scontri. Gruppi di incappucciati hanno montato barricate dando fuoco a transenne e materiali da cantiere. La polizia ha risposto con alcune cariche e lancio di lacrimogeni alle provocazioni di un gruppo di manifestanti che scagliavano oggetti contro gli agenti. In attesa del nuovo sciopero di giovedì, ci sono state mobilitazioni in tutta la Francia. Il governo promette linea dura. «L’opposizione è legittima, le manifestazioni sono legittime, il bordello no», dice il ministro dell’Interno Gérald Darmanin che ha precettato i netturbini a Parigi dove si sono accumulate dieci tonnellate di immondizia per lo sciopero di categoria. Le autorità temono il ritorno degli “ultra gialli”, l’ala più radicale dei gilet gialli che in passato ha assaltato prefetture e sedi di partiti. […]

