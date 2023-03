20 mar 2023 19:16

MACRON E’ SALVO! (PER ORA) - NON PASSA LA SFIDUCIA AL GOVERNO SULLE PENSIONI. SONO MANCATI 9 VOTI - LA MOZIONE DEL PARTITO INDIPENDENTE LIOT NON HA RAGGIUNTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI DEPUTATI: LA DECISIONE SALVA IL TOY BOY DELL’ELISEO CHE HA VOLUTO STRENUAMENTE LA RIFORMA E IL GOVERNO DELLA PRIMA MINISTRA ELIZABETH BORNE MA IL MOVIMENTO DI PROTESTA NON SI ESTINGUERÀ, ANZI. UNA GRANDE GIORNATA DI MOBILITAZIONE CON SCIOPERI E CORTEI È GIÀ PREVISTA PER GIOVEDÌ 23 MARZO…