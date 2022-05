GLI ERRORI DELL’ITALIA SULL’ENERGIA - E’ VERO CHE ABBIAMO DIVERSIFICATO POCO GLI APPROVVIGIONAMENTI (LEGANDOCI SEMPRE PIU’ ALLA RUSSIA) MA LA PRODUZIONE INTERNA È CROLLATA, NON ABBIAMO COSTRUITO RIGASSIFICATORI PER SFRUTTARE IL GAS LIQUIDO, IL FOTOVOLTAICO NON CRESCE PIU’, L’EOLICO E’ FERMO DA 5 ANNI A CAUSA DI RICORSI E BUROCRAZIA - IL SISTEMA IDROELETTRICO NON VIENE AMMODERNATO DA 20 ANNI - E ORA CI RIFORNIREMO DI GAS DA REGIMI AUTORITARI (AZERBAIJAN, CONGO), PAESI INSTABILI (ALGERIA, ANGOLA) E CHI, COME IL QATAR, NON CHIARISCE I RAPPORTI CON IL TERRORISMO, O CHI, COME L’EGITTO, CI DEVE ANCORA RISPOSTE SULLA MORTE DI REGENI…