MADURO A MORIRE - GLI STATI UNITI VARANO SANZIONI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL VENEZUELA, COLPEVOLE DI AVER AIUTATO L'ESERCITO A LASCIARE FUORI DAL PAESE GLI AIUTI UMANITARI - IL GOVERNO DI CARACAS HA ANNUNCIATO LA NUOVA COOPERAZIONE CON LA CINA: IL LANCIO DI UN SATELLITE E L’INTRODUZIONE DEL 5G…

1 - VENEZUELA, SANZIONI CONTRO FIGLIO MADURO

IL FIGLIO DI NICOLAS MADURO

(ANSA) - Gli Stati Uniti varano sanzioni nei confronti del figlio del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Lo annuncia il Tesoro americano. Il figlio di Maduro si ritiene sia coinvolto con le attività del padre e che sia uno responsabili che hanno aiutato l'esercito a lasciare fuori dal Paese gli aiuti umanitari.

2 - VENEZUELA: MADURO, PRESTO LANCIO DI 3/O SATELLITE CON CINA

(ANSA) - Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato ieri sera che, nell'ambito della cooperazione con la Cina, è imminente il lancio di un nuovo satellite venezuelano di telecomunicazioni, il terzo, e l'introduzione nel Paese della tecnologia cellulare 5G.

nicolas maduro

Durante una cerimonia per celebrare il 45mo anniversario delle relazioni fra i due Paesi, Maduro ha precisato che si tratta del satellite Guaicaipuro - "dal nome del nostro eroe della resistenza indigena al colonialismo", ha sottolineato - che si unirà ai due già in orbita, denominati Bolívar e Miranda. Il capo dello Stato ha aggiunto che, nel campo delle telecomunicazioni, "per rafforzare e migliorare tutto quello che riguarda i servizi di telefonia, trasferimento dati ed Internet, accanto alla tecnologia già esistente 4G, molto presto cominceremo a sperimentare quella che si riferisce alla nuova generazione 5G, sempre nell'ambito della cooperazione strategica integrale Cina-Venezuela".