MAGGIORANZA BULGARA PER LA MALTESE - ROBERTA METSOLA È STATA RIELETTA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO CON 562 VOTI SU 699 PRESENTI: È UN RECORD ASSOLUTO – LA MALTESE COMMOSSA: “GRAZIE DELLA FIDUCIA, SARÀ UN PARLAMENTO PER TUTTI” – VON DER LEYEN, CHE SPERA CHE LA CONFERMA DELLA COLLEGA POPOLARE SIA DI BUON AUSPICIO PER LA SUA ALLA COMMISSIONE: “LA TUA PASSIONE SERVE ALL’EUROPA”

(ANSA) - La Plenaria riunita a Strasburgo ha rieletto Roberta Metsola presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo.

Maggioranza record per Metsola, rieletta con 562 voti

(ANSA) - Roberta Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record della Plenaria. Metsola infatti è stata eletta con 562 sì su 699 votanti. Un lunghissimo applauso ha accolto l'esito. L'altra candidata, Irene Montero, ha preso 61 preferenze.

A votare a favore di Metsola, su un totale di 623 schede valide, è stato il 90,2% degli eurodeputati. Si tratta, per Metsola, della più alta percentuale di voto nella storia del Parlamento europeo. Il 9,2% ha invece optato per Irene Montero.

Metsola, grazie della fiducia,sarà un Parlamento per tutti

(ANSA) - "Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori". Lo ha detto la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, dopo la sua rielelezione alla guida del Parlamento europeo. "Sono convinta che la nostra sia un'Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi", ha aggiunto Metsola.

Von der Leyen plaude Metsola, 'la tua passione serve all'Europa'

(ANSA) - Subito dopo l'applauso della plenaria dell'Eurocamera ad accogliere la sua riconferma ad ampissima maggioranza, per Roberta Metsola arrivano le felicitazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Congratulazioni, cara Roberta Metsola, per la tua rielezione come presidente del Parlamento europeo. Pienamente meritata. La tua leadership e passione per l'Europa sono più necessarie che mai", scrive la tedesca su X, pubblicando un breve video che la riprende insieme alla maltese.