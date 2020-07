9 lug 2020 18:35

LA MAGISTRATURA FA POLITICA OVUNQUE - LA CORTE SUPREMA: IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI NEW YORK (MA NON IL CONGRESSO) PUÒ OBBLIGARE TRUMP A CONSEGNARE DOCUMENTI FINANZIARI E DICHIARAZIONI DEI REDDITI, PERCHÉ UN PRESIDENTE IN CARICA NON HA IMMUNITÀ - TUTTO GIUSTO, BASTA TENERE IN MENTE CHE IL PROCURATORE È UNA CARICA ELETTIVA, AFFILIATO A UN PARTITO. CYRUS VANCE È UN DEMOCRATICO, E A NEW YORK COLPIRE IL PUZZONE VUOL DIRE RIELEZIONE (O PROMOZIONE) SICURA