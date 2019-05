MAI DIRE MAY – “MI DIMETTO IL 7 GIUGNO”, LA PREMIER BRITANNICA LASCIA IN LACRIME: “HO SERVITO IL PAESE CHE AMO” - IL “RAMMARICO” PER NON ESSERE RIUSCITA AD ATTUARE LA BREXIT – NELLE PROSSIME SETTIMANE IL PARTITO CONSERVATORE DOVRA’ SCEGLIERE IL FUTURO LEADER CHE DOVRA’ SUBENTRARE ALLA MAY COME PRIMO MINISTRO A DOWNING STREET

(ANSA) La premier britannica Theresa May annuncia le dimissioni da leader del partito conservatore per il 7 giugno esprimendo "rammarico" per non essere riuscita ad attuare la Brexit e affidandone la realizzazione al suo successore alla guida dei Tory, che dovrà essere eletto nelle successive settimane per poi subentrarle come primo ministro a Downing Street.

(ANSA) Theresa May conclude in lacrime il discorso in cui annuncia le sue dimissioni da Downing Street: "Ho servito il Paese che amo", rivendica prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10.

theresa may a berlino 3 theresa may theresa may theresa may theresa may theresa may seconda bocciatura dell'accordo sulla brexit alla camera dei comuni theresa may theresa may theresa may THERESA MAY IN LACRIME IN AUTO