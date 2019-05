MAI DIRE MAY – LA PREMIER BRITANNICA APRE ALLA POSSIBILITÀ DI UN SECONDO REFERENDUM SULLA BREXIT (AL QUALE COMUNQUE SI DICE CONTRARIA) SE INSERITO COME EMENDAMENTO ALLA LEGGE QUADRO SULL’USCITA DALL’UE – IL “NEW DEAL” PRESENTATO IN UN DISCORSO A LONDRA NON È PIACIUTO PRATICAMENTE A NESSUNO. CORBYN: “È UNA RIMASTICATURA DI QUANTO GIÀ DISCUSSO, NON VEDO COME POSSA PASSARE IN PARLAMENTO” – VIDEO

Da www.ansa.it

theresa may

La premier Theresa May resta contraria a un secondo referendum sulla Brexit, ma apre alla possibilità della Camera dei Comuni di votare su un emendamento che lo chieda nell'ambito dell'approvazione della legge quadro sull'uscita dall'Ue che presenterà a Westminster a inizio giugno. La premier Tory lo ha detto in un discorso a Londra.

jeremy corbyn alla camera dei comuni

Le offerte di Theresa May sulla Brexit sono "una rimasticatura di quanto già discusso, non vedo come (la legge quadro) possa passare in Parlamento" a inizio giugno. E' questa la prima reazione del leader laburista Jeremy Corbyn alle novità messe sul piatto oggi dalla premier Tory. "Non vi sono cambiamenti fondamentali sull'allineamento al mercato unico e sull'unione doganale" come su altre garanzie, taglia corto Corbyn, aggiungendo che il Labour, restando così le cose, "non sosterrà" ufficialmente il testo in seconda lettura.

theresa may alla camera dei comuni 1 CORBYN DA' DELLA STUPIDA A THERESA MAY THERESA MAY la marcia a londra dei remainers anti brexit 6 theresa may alla camera dei comuni 2