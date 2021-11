7 nov 2021 12:17

DI MAIO IN PEGGIO - SE NON CI FOSSE LUIGINO, BISGNEREBBE INVENTARLO. NEL SUO LIBRO SCRIVE DI AVER INCONTRATO MICHAEL BOLTON (E NON JOHN BOLTON, ALLORA CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA DI TRUMP) ALLA CASA BIANCA: MAGARI GLI HA CANTATO “WHEN A MAN LOVES A WOMAN”- DI MAIO COLLEZIONISTA DI GAFFE: HA COLLOCATO PINOCHET IN VENEZUELA, HA CHIAMATO 'PING' IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING ED E’ CONVINTO CHE LA RUSSIA SIA "BAGNATA DAL MEDITERRANEO"